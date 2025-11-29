特教學校與師生邁向國際 台日特教學校締結姐妹校

國立和美實驗學校校長許弘憲（右）與日本桐加丘特別支援學校校長西垣昌欣（左）簽署姐妹校合作備忘錄。（教育部提供）

教育部推動特殊教育國際交流，日本筑波大學附屬桐加丘特別支援學校師生近日來台灣，訪問國立和美實驗學校，並簽署姐妹校合作備忘錄，特教學校與師生邁向國際，實現教育平權與多元共融目標，為特殊教育開啟更多的可能性。

教育部國教署組長孫旻儀表示，過去近6年來，兩校因Covid-19疫情之故，僅能以線上交流方式維持合作關係，此次實體交流，在兩校師生的共同見證下，雙方簽署姐妹校合作備忘錄，並就未來合作方向及交流模式進行熱烈而深入的討論，為雙方後續合作奠定堅實基礎，包括教師專業交流、課程共同設計及學生互訪等方向，期待讓學生跟教職員工的互動交流可以更多元，例如以遠端教學、書信及作品交流、刊物及資料之交換、互聘對方學校之教師為講師等合作形式。

桐加丘特別支援學校校長西垣昌欣表示，在疫情期間雙方仍持續採線上交流，時隔多年，能夠再踏上國立和美實驗學校的校園，深感欣慰，希望透過實地交流，激發兩校學生們更多的互動，開拓彼此的視野。

和美實校校長許弘憲表示，和美實校將持續秉持開放合作的精神，推動特殊教育多元與創新發展，期盼未來能與日本夥伴在課程、專業與學生交流層面創造更多成果，同時希望能安排固定的課程交流與互訪，讓兩校合作形成長期、穩定且持續深化的國際教育夥伴關係。

許弘憲也說明，兩校在實體互訪前已透過課程視訊交流，讓台日學生以英文及日文相互溝通、認識彼此，並進行主題式學習成果分享，在師長的引導下，雙方互動融洽。活動當日，和美實校安排多項體驗與導覽活動，讓日本參訪團隊得以深入認識台灣特教的成果，並走訪圖書館、森動屋（物理治療室）、幼兒部教室及共融遊憩區，實際感受無障礙校園及多元學習空間的建置成果，且進入未來教室進行課程體驗，認識科技輔具與創新教學法如何提升學生的學習動機與成效，雙方師生也共享台灣特色美食，在輕鬆交流中加深對彼此文化的理解與友誼。

國立和美實驗學校與日本桐加丘特別支援學校締結姐妹校，展開國際合作交流。（教育部提供）

