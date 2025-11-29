淡江大橋路跑引中央地方溝通戰 新北市府：把建設當施捨發再多稿也沒用

新北市政府今（29日）回應，若交通部對重大建設仍以「施捨給地方」的態度，再多新聞稿也無法消除地方疑慮。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在4月18日舉辦通車前路跑活動，卻被新北市長侯友宜批評「蠻橫」，指未保留給新北時間與名額。公路局深夜發布新聞稿強調雙方均維持密切協調，打臉侯友宜宣稱的「也沒有經過地方大家討論，自己想要做什麼就做什麼」。對此，新北市政府今（29日）再度回應，若交通部對重大建設仍以「施捨給地方」的態度，再多新聞稿也無法消除地方疑慮。

針對交通部公路局昨夜發布新聞稿，新北市府表示，公路局聲明既然通篇強調合作，中央官員匿名放話無助雙方攜手。市府再度強調，新北有負擔淡江大橋經費是事實，不解何謂「中央獨立建造」；交通改善需要整體路網規劃也是事實，不解何謂「新北只會做聯外道路」。

市府也指出，雖然目前「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」是未來式，但感謝公路局公開證實，市府確實在今年3月就已說明將協辦路跑活動。新北市府同樣期盼，並且會全力協助完成如期通車目標。

