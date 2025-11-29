為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭絕美聖地棲蘭、明池山莊明年暫閉園 退輔會二次招商結果待甄審

    2025/11/29 10:06 記者王峻祺／宜蘭報導
    力麗馬告生態園區內的明池湖相當美麗，被稱為雲霧中的仙境。（力麗馬告生態園區提供）

    力麗馬告生態園區公告明年2月28日終止營運，連同棲蘭山莊、明池山莊與神木園區等絕美聖地均將暫時閉園，預計3月1日進行營運交接。國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）針對「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」已二次招商，本月24日公告截止，待甄審結果出爐。

    占地面積超過2500公頃的力麗馬告生態園區，位在宜蘭縣大同鄉，距離台北僅約1.5小時車程，園內有棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區與棲蘭神木園3大園區，力麗觀光集團於2015年接手營運，拿下10年經營權，因重新規畫園區及提升旅宿、餐飲等服務品質，深獲國內外旅客青睞。

    如今合約期滿，力麗表示在考量國旅生態、營利狀況及後續園區整體維修等綜合評估後，決定不再續約，馬告生態園區曾預告今年8月底閉園，但退輔會未找到新廠商，基於責任義務維持園區營運，不過因已二次招商，因此再度預告將於明年2月28日終止營運，感謝回望十多年守護山林的旅程，力麗珍惜每一次與大家的相遇，未來誠摯祝福這片山林在新團隊的帶領下，仍以最純粹的姿態迎接每一位旅人。

    由於距離閉園時間僅剩3個月，力麗也推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，邀請旅客在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅，最後入住日2月27日、退房日2月28日。

    退輔會針對棲蘭及明池遊憩設施ROT案，已於2025年3月完成第一次招商說明會及公開閱覽，但首次招商無申請人，8月二次公告，並將促參案（促進民間參與公共建設）許可年限從20年變更為30年，本月24日公告截止，尚待甄審結果出爐。

    力麗馬告生態園區內的神木園景色壯觀，吸引遊客駐足。（力麗馬告生態園區提供）

    力麗預告棲蘭神木園明年2月28日暫閉園。（力麗馬告生態園區提供）

