    明年大甲媽遶境無法穿越西螺大橋 信徒建議：潦溪過河

    2025/11/29 10:03 記者顏宏駿／彰化報導
    大甲媽穿越西螺大橋，明年確定沒有了。（翻攝自鎮瀾宮官網）

    大甲媽穿越西螺大橋，明年確定沒有了。（翻攝自鎮瀾宮官網）

    2026年「大甲媽遶境進香」確定不能走西螺大橋，因這條72年歷史的老鐵橋，將展開整修，時間長達1年。有信徒建議，機會難得，不如帶大甲媽「潦溪過河」。

    彰化縣政府公告，從12月1日上午8時開始，將實施全日全橋封閉，預計封橋約1年，提醒民眾配合交通管制與改道。

    自西螺大橋開通以來，每年大甲媽遶境必定穿越西螺大橋，它橫跨彰、雲兩縣，每次接駕都成為遶境行程的高潮，而走在這條紅橋上，更是信徒們津津樂道之事，但明年確定無法穿橋而過。

    此訊息，目前在多個「大甲媽」臉書社群傳開，大家都認為可以繞道溪州大橋，但也有信徒認為，不如帶大甲媽來點「刺激」，仿照西螺大橋未建之前，信徒都涉水過溪。

    台灣有一「潦溪媽」，即彰化南瑤宮媽祖前往笨港進香，依照過去200多年的慣例，每逢「三媽年（或稱三媽六）」回程一定要「潦溪」，即進香隊伍必須涉水渡過濁水溪，堪稱最具有宗教文化特色的進香之行。

    彰化縣政府工務處副處長陳銘男表示，西螺大橋位在縣道145線，是兩縣市的重要交通要道，縣府接管後，每2年都會檢修，近年檢查發現橋梁塗層老化、外觀色差明顯，部分鋼構已有鏽蝕，橋墩也出現裂縫，因此決定全面補強。

    他說，總工程經費2.31億元，由交通部補助1.53億元、彰化縣負擔0.6億元，雲林縣負擔0.18億元。修復內容包括鋼構補強、橋面伸縮縫更新、外觀重新塗裝等。也提醒大家12月1日起全橋封閉期間，請改走台1線（溪州大橋）作為替代路線。

    南瑤宮媽祖進香，信徒扛媽祖鑾轎涉水過濁水溪。（彰化市公所提供）

    南瑤宮媽祖進香，信徒扛媽祖鑾轎涉水過濁水溪。（彰化市公所提供）

