    首頁 > 生活

    垃圾變少、友情加深！漁光島台日淨灘

    2025/11/29 10:03 記者洪瑞琴／台南報導
    南市多個民間團體今日於漁光島參與淨灘活動。（台南市府提供）

    南市多個民間團體今日於漁光島參與淨灘活動。（台南市府提供）

    安平漁光島是台南知名海景秘境，但隨著遊客增加，垃圾量也逐年攀升。為守護這片珍貴海岸，台南市日本人協會今（29）日號召多個在地團體共同舉辦淨灘活動，吸引眾多民眾熱情響應。市長黃偉哲也到場參與，感謝大家用行動維護城市環境，並期盼活動能促進台日之間的友好互動。

    今年淨灘規模較以往更大，參與人數明顯增加，清理範圍也更為廣泛。活動現場氣氛熱絡，各團體分工合作，從沙灘、灘岸一路清到步道，撿拾到的海漂垃圾以塑膠瓶與寶特瓶蓋居多。主辦單位表示，除了靠大家一起清理，更重要的是日常生活落實垃圾減量與分類，才能讓海岸維持長久的乾淨。

    值得一提的是，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史也特地從高雄北上參與，以實際行動展現台日情誼；包括台糖公司、台南律師公會、月牙灣慢跑團、榮美榮興金鬱金香酒店、安平雅樂軒酒店、奇美食品、東東餐飲集團、可果美、大億集團吳金茂紀念文教基金會暨南星鐵板燒等單位也都加入行列，共同為守護漁光島的自然風貌盡一份心力。

    安平漁光島淨灘活動，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史（右）與台南市長黃偉哲（左）到場参與。（台南市府提供）。

    安平漁光島淨灘活動，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史（右）與台南市長黃偉哲（左）到場参與。（台南市府提供）。

    台南市日本人協會今日號召舉於漁光島淨灘，市長黃偉哲（中）也到場参與。（台南市府提供）

    台南市日本人協會今日號召舉於漁光島淨灘，市長黃偉哲（中）也到場参與。（台南市府提供）

