把握週末好天氣 天氣風險曝東北季風最強時間：恐降至15度

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二入夜之後溫度才開始下降，週三晚間到週四（04日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右，直到周四白天東北季風才會開始減弱。（資料照）

東北季風在週末期間正逐漸減弱，週六、日天氣相對溫暖，對此，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二入夜之後溫度才開始下降，週三晚間到週四（04日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右，直到周四白天東北季風才會開始減弱。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，東北季風在這個週末期間（29-30日）明顯減弱，天氣逐漸趨於穩定，尤其是今天週六（29日），乾空氣的影響漸趨明顯，預期時間越晚陽光出來的機會也越高，至於中部以北一帶天氣較為晴朗，這也使得今天（29日）清晨在竹苗地區出現了明顯的輻射冷卻低溫，最低溫出現在新竹關西的10.5度，其次是苗栗西湖11.4度、新竹寶山11.5度以及苗栗造橋的11.6度等。

粉專分析，今天週六（29日）各地大致都是多雲或晴的天氣，天氣相當穩定。明天週日（30日）則是相反的情況，明天將會是一個由晴漸轉多雲的天氣，下午之後各地雲層漸增，到了晚間可能在部分山區地形上就會有機會出現局部小雨的現象。這種中高層雲系影響的情況預期會持續到下週一（01日），週一各地仍將維持多雲到陰、山區地形上或是局部區域偶有短暫小雨的天氣，其實沒有明顯的天氣系統影響，但是只要雲量一多加上地形的配合，在山區以及局部地區就可能會有一點點下雨的機會，整體來說影響不大，怕遇到下雨的朋友還是可以帶著雨具出門。

粉專指出，週末（29-30日）各地白天的溫度是相對比較溫暖的，北部、東半部白天高溫可以來到25-27度，中南部高溫則可以來到27-29度。不過夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻帶來的低溫，局部地區仍有機會降到13度或更低，尤其是明天週日（30日）清晨，出現輻射冷卻低溫的條件仍比較好，要留意日夜溫差變化的情況。到了下週一（01日）因為雲量增多，各地白天高溫預期會略降1-2度，北部、東半部白天高溫23-26度，中南部高溫則是25-28度。

粉專續指，真正天氣要有比較大的轉變要等到下週二（02日）下半天之後東北季風再度增強，迎風面地區的降雨將會逐漸轉趨明顯，其他地方雲量持續偏多，同時入夜之後溫度也將會開始下降轉涼。下週三（03日）將是東北季風最強的一天，不僅是迎風面地區持續有降雨，甚至連西半部局部地區都可能因為短波槽掠過台灣以北，配合中高層水氣通過而出現短暫陣雨情況。要等到下週四（04日）位於長江口的地面冷高壓中心逐漸消失，東北季風的強度才會較為減弱，不過迎風面地區仍將有短暫陣雨，其他地方則逐漸轉為多雲或有陽光露臉的天氣。

粉專直言，下週二（02日）要等到入夜之後溫度才會開始下降，因此北部、東半部白天高溫預報仍有22-25度，中南部高溫也維持在25-28度左右。到了下週三（03日）溫度就明顯降低，北部、東北部白天高溫可能只剩20度或以下，花東地區高溫21-23度，中部高溫22-24度，南部受影響較小，高溫仍有24-26度左右，週三晚間到週四（04日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右，因為雲量偏多，預期沒有太明顯的輻射冷卻作用機會，南部以及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間，也是明顯偏涼的情況，中南部的日夜溫差頗大，早出晚歸要小心身體健康。下週四（04日）白天起東北季風慢慢減弱，不過北部、東北部預報的高溫仍然不到20度，其他地方的高溫則是跟週三差不多或略為上升，花東地區21-23度，中南部在24-27度之間，南北之間的溫度差異較大，南來北往的朋友要多加注意。

