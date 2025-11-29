支持在地農業挺共食服務 台南永康農會認購蘿蔔捐社區

台南永康區農會認購白蘿蔔後，動員農業志工隊採收。（記者劉婉君攝）

支持在地農業、並以行動支持社區共食服務，台南市永康區農會近日向在地小農認購一處白蘿蔔田，除了已針對民眾、幼兒及長照對象各舉辦1場拔蘿蔔的體驗活動，更動員農業志工隊採收，將當季鮮採的白蘿蔔送到社區關懷中心，提供長者供餐與共食服務之用。

目前正值白蘿蔔採收季節，台南永康區農會總幹事陳俊昇表示，白蘿蔔的營養價值高、用途廣泛，十分適合作為社區長者共餐的食材，希望藉由認購及捐贈，用在地農產豐富長者共食的菜色，不僅協助小農穩定農產品銷售通路，也讓農業志工實際參與採收過程，深刻體驗作物從產地到餐桌的努力與價值，體現食農教育的價值。

多名農業志工與農民在田間彎腰採收一根根的白蘿蔔之後，再將綠葉去除、裝袋，逐批送到永康區內的社區關懷中心，後續將再由社區關懷據點的志工接力，將白蘿蔔烹煮成美味食材，溫暖長者的胃，也希望讓永康的好農產被更多人看見，使善意持續循環。

台南永康區農會向在地小農認購白蘿蔔，採收後再分送給社區關懷中心，為共食長者加菜。（記者劉婉君攝）

