為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    支持在地農業挺共食服務 台南永康農會認購蘿蔔捐社區

    2025/11/29 09:56 記者劉婉君／台南報導
    台南永康區農會認購白蘿蔔後，動員農業志工隊採收。（記者劉婉君攝）

    台南永康區農會認購白蘿蔔後，動員農業志工隊採收。（記者劉婉君攝）

    支持在地農業、並以行動支持社區共食服務，台南市永康區農會近日向在地小農認購一處白蘿蔔田，除了已針對民眾、幼兒及長照對象各舉辦1場拔蘿蔔的體驗活動，更動員農業志工隊採收，將當季鮮採的白蘿蔔送到社區關懷中心，提供長者供餐與共食服務之用。

    目前正值白蘿蔔採收季節，台南永康區農會總幹事陳俊昇表示，白蘿蔔的營養價值高、用途廣泛，十分適合作為社區長者共餐的食材，希望藉由認購及捐贈，用在地農產豐富長者共食的菜色，不僅協助小農穩定農產品銷售通路，也讓農業志工實際參與採收過程，深刻體驗作物從產地到餐桌的努力與價值，體現食農教育的價值。

    多名農業志工與農民在田間彎腰採收一根根的白蘿蔔之後，再將綠葉去除、裝袋，逐批送到永康區內的社區關懷中心，後續將再由社區關懷據點的志工接力，將白蘿蔔烹煮成美味食材，溫暖長者的胃，也希望讓永康的好農產被更多人看見，使善意持續循環。

    台南永康區農會向在地小農認購白蘿蔔，採收後再分送給社區關懷中心，為共食長者加菜。（記者劉婉君攝）

    台南永康區農會向在地小農認購白蘿蔔，採收後再分送給社區關懷中心，為共食長者加菜。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播