中國瑞幸咖啡登台衝擊市場？胡采蘋：台灣人嘴最刁、餐飲市場難攻破

中國瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出12月將來台插旗。（法新社）

中國瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出12月將來台插旗。對此，財經網紅胡采蘋表示，其實她有點擔心瑞幸咖啡的問題，雖然是代理商模式，但是他們現在在中國就有2.9萬家，這種經濟規模真的可以把採購和管銷的成本壓得很低，如果中國品牌都透過代理商模式進到台灣，對台灣品牌會是很大的威脅。

胡采蘋昨於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，我們研究團隊一番聊天，研究員們認為瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，因為台灣咖啡市場非常競爭，連小七都已經用到很不錯的精品豆了，商業豆是不可能競爭的。尤其小七也有7000多家，還有路易莎跟星巴克，採購跟管銷的成本也能壓到很低。特別是台灣的牛奶很貴，拿鐵的價格根本壓不下來。

請繼續往下閱讀...

台灣的便利商店有1.4萬家，我們研究員說，就連1600多家的萊爾富，他們的咖啡都有一群死忠粉，咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做。我們研究員還說，上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡。

胡采蘋指出，最好笑的是，其實今天（29日）有一件大事，那就是宏都拉斯的總統大選。自從跟台灣斷交以後，宏都拉斯的白蝦產業受到重創，有一家在那邊經營32年的西班牙水產公司宣布退出宏都拉斯，上千名員工失業，他們的總經理接受媒體訪問時，直接說就是因為跟台灣斷交，導致他們把生意收掉。

胡采蘋坦言，我們研究員說，其實宏都拉斯之前也有不少咖啡莊園，專門提供精品咖啡豆給台灣，台宏斷交以後，這些咖啡豆莊園也是快活不下去。再跟大家講一下，現在宏都拉斯民調顯示親台總統會勝選，但是中方也在幫忙發假民調，尋求連任的執政黨在假民調上遙遙領先十幾趴。

胡采蘋說，「總之我自己還是非常在意代理商代理中國品牌進入台灣的事情，如果有更多案例的話，可能還是需要研擬一些對策。不過聽起來台灣在餐飲業這一塊應該還是很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃」。

胡采蘋打趣地說，「酸菜魚、黃燜雞大量倒閉，台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高，而且不論星級餐飲或小吃，都吃得很精，重視食安，也很重視飲食背後的文化，不是容易打入的市場」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法