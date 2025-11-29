為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆市租用國光客運20輛低地板公車 提升長者乘車便利

    2025/11/29 09:50 記者盧賢秀／新北報導
    基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板公車陸續上街路。（基隆市政府提供）

    基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板公車陸續上街路。（基隆市政府提供）

    基隆市公車部分老舊經常拋錨，公車處向國光客運租用20輛低地板公車，車齡約7至8年，已陸續上路，公車處同步汰換車齡超過12年的高底盤公車，至目前為止，基隆市低地板公車占比由49%躍升至58%，改善公車老舊問題，也讓長者方便搭車。

    公車處鍾惠存處長指出，基隆市已邁入超高齡化社會，常有年長者反映上下公車爬樓梯很辛苦，也有輪椅族群表示高底盤公車出行不方便。公車處向國光客運租用20輛低地板車輛，外觀塗裝為市公車，配置於本市各行政區行駛，提升低地板公車班次比例。

    公車處表示，今年4月為公車處的車輛總數有160輛，其中低地板公車共78輛，占比約49%，租用低地板公車及汰換老舊公車後，截至11月止，公車數輛擴大為170輛，其中低地板公車計98輛，占比約58%，扣除基隆山坡及道路狹小等限制，需要43輛中型巴士，大型公車127輛中低地板公車已超過四分之三。

    公車處補充，為提升本市大眾運輸服務品質，除了辦理新型電動公車採購外，同時將尋覓其他客運業者之協助，持續汰換舊型高底盤公車，改善公車車齡老舊的問題。

    基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板公車陸續上街路。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板公車陸續上街路。（記者盧賢秀攝）

