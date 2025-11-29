把握最後2天！新社花海暨台中國際花毯節 明天閉幕

今年台中花毯節以經典動畫《飛天小女警》為主題。（記者張軒哲攝）

為期23天的「新社花海暨台中國際花毯節」活動，將於明（30）日正式閉幕，今年以經典動畫《飛天小女警》為主題的花卉盛典，吸引各地遊客湧入新社山城，今日進入最後週末，尤其近日台中天氣晴朗溫和，預期將湧入龐大人潮與車流。

今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，整體呈現更有看頭，尤其花海暨花毯節進入花卉盛開期，最大亮點面積高達2公頃的「橘色波斯菊」花海、約1公頃「紅色百日草」目前綻放迎賓，除了台灣遊客，外籍移工人數眾多，他們多數搭接駁車到訪，開心賞花拍美照。

請繼續往下閱讀...

有菲律賓女移工表示，因為東南亞較少這麼多繽紛花卉，他們到台灣後，很常利用假日出遊賞花。

新社地區道路多為蜿蜒山路，活動會場停車空間有限，歷年來交通疏導都是一大考驗。東勢分局分局長蘇玉坪今日表示，面對週末、日車潮，東勢分局已再次增派警力與義交人力，投入最密集的交通疏導工作，也呼籲遊客可多搭乘接駁車賞花。

新社花海暨花毯節進入花卉盛開期，繽紛綻放迎賓。（記者張軒哲攝）

