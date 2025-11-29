為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    44家觀光工廠齊聚 2025觀光工廠派對11/28~12/1高雄開趴

    2025/11/29 09:42 記者王榮祥／高雄報導
    2025觀光工廠派對11/28到12/1高雄開趴。（經發局提供）

    2025觀光工廠派對11/28到12/1高雄開趴。（經發局提供）

    2025觀光工廠聖誕夢想派對11/28至12/1在高雄展覽館舉行，高雄有4家觀光工廠在2025觀光工廠年度頒獎中脫穎而出，分別以鐵蛋、烏魚、牛肉、穀物為主題，成功將傳統產業轉化為兼具旅遊體驗與文化學習的亮點。

    高市經發局長廖泰翔指出，獲獎4家觀光工廠分別為台灣滷味博物館、珍芳烏魚子見學工廠、裕賀牛觀光工廠、紅頂穀倉穀物文創樂園。

    經發局介紹台灣滷味博物館去年榮獲觀光工廠典範，今年再創佳績、以經典商品「鐵蛋」為創意主軸，推出全新鐵蛋大冒險！高雄熊彈珠奇遇盒，榮獲「2025節慶首選」殊榮。

    入選「2025職人手作」觀光工廠中，珍芳烏魚子見學工廠與裕賀牛觀光工廠皆為高雄代表性品牌，珍芳以推廣台灣「烏金文化」為使命，裕賀牛觀光工廠則以推廣美國濕式熟成冷藏牛肉為核心。

    紅頂穀創穀物文創樂園去年獲選「國際亮點觀光工廠」後，今年再以穀物文化體驗為核心，結合教育推廣與永續理念，榮獲「觀光工廠教育導覽精選」殊榮；馬玉山長期深耕品牌經營，這次得獎再次展現在地企業扎根60年的深厚底蘊與持續創新的能量。

    2025觀光工廠聖誕夢想派對 TOURISM FACTORY Wonderland於11/28至12/1，在高雄展覽館免費參觀，除本市4家觀光工廠「台灣滷味博物館」、「裕賀牛觀光工廠」、「宏裕行花枝丸館」及「紅頂穀創穀物文創樂園」超夯伴手禮外，更邀請各地知名觀光工廠到高雄，共計44家觀光工廠共襄盛舉，歡迎民眾來工廠觀光。

    高雄有4家觀光工廠在2025觀光工廠年度頒獎中脫穎而出。（經發局提供）

    高雄有4家觀光工廠在2025觀光工廠年度頒獎中脫穎而出。（經發局提供）

