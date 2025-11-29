不當靠爸族！她做冰淇淋拿到世界冠軍 彰化青創補助當後盾

彰化縣長王惠美造訪鹿港山風藍義式冰淇淋，祝賀創辦人趙韻嵐（右）的冰淇淋拿到世界冠軍。（縣府提供）

5年補助人數成長15倍 金額逾3300萬

為了讓年輕人能安心留在家鄉打拚，彰化縣政府自2020年起推動「青年創業獎勵補助」政策，設籍縣內、18至45歲的青年，完成30小時創業課程並提出創業計畫，就可申請最高30萬元補助，政策上路初期，獲補助的青年僅個位數的9人，沒想到5年後的今天已136人青年成功拿到補助金，成長15倍，總補助金額超過3300萬元。

這筆補助金成為青年創業過程中的「及時雨」，減輕設備添購、店面裝修或研發成本壓力，也幫助更多青年將興趣與專業變成自己的事業，店愈做愈大更進軍國際舞台。像是鹿港老街的「山風藍義式冰淇淋」美食店，靠著一杯「烏龍茶之光」在義大利Sherbeth Festival國際冰淇淋節大賽中奪下世界冠軍，成為台灣首度在該賽事拿下首獎的品牌。

創辦人趙韻嵐以鹿港在地烏龍茶入味，把台灣茶香與義式技法結合，讓義大利媒體大讚是「世上最好的冰淇淋」。她說，從香港回來台灣，先生支持下選擇家鄉鹿港開店，憑著對甜點的熱情撐下去，創業8年能把家鄉味端上世界舞台，要感謝的是縣府青年創業補助，讓她更有底氣持續行銷山風藍。

他創業做糕餅 拿下彰化十大伴手禮

另一位青年創業者何彥霖，原本從事美髮用品業務，因熱愛烘焙並取得證照，平時常做甜點與親友分享，口碑意外地好。2014年起，他在三民市場擺攤販售手作糕點，雖然起步辛苦，但靠著不斷調整方向、堅持下去，2023年獲得青創補助後一路嶄露頭角，接連拿下彰化縣十大伴手禮等多項獎項，今年更入選為經濟部商業發展署「糕餅業深度輔導-升級優化體驗」廠商。

何彥霖說，創業真的不容易，常常會想說要不要放棄，還好縣府一直在背後支持，加上顧問提供的創業輔導，幫忙在各種展售會、攤位和百貨活動上增加曝光，真的很感謝縣府這麼多年來的協助，讓一群創業青年有機會在舞台上發光發熱。

縣長王惠美說，政策持續推動中，透過課程、顧問協助與補助金的支持，替返鄉青年打開創業之門，歡迎善加利用。

喜歡爬山的何彥霖將八卦山下的在地特產與職人創業精神融入手作點心，其品牌「山寄」寓意「山川寄情」，採用在地小農鮮奶、蜂蜜及當季鮮果，製作出真材實料的糕點。（縣府提供）

