    首頁 > 生活

    屏東和平教會薑餅城市今晚點燈 70棟薑餅屋展示屏東特色

    2025/11/29 09:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東和平教會薑餅城市今晚點燈。（和平教會提供）

    屏東和平教會薑餅城市今晚點燈。（和平教會提供）

    屏東和平教會每年耶誕節都會進行邀請民眾一起製作薑餅屋，將屏東縣重要指標建築製作起來成為一個薑餅城市，今年也創作了70棟的薑餅屋，有勝利星村、鵝鑾鼻燈塔等建築，將在今天（29日）晚上點燈，展期則到12月14日。

    耶誕節前夕，屏東和平教會與民眾一起創作薑餅城市、點亮美輪美奐的聖誕燈飾，為聖誕季揭開序幕已連續舉辦9年，每年都吸引許多朋友一同參與，今年的城市規劃，不僅有屏東地區指標性的學校和醫院，也保留了勝利星村、建築遺構、特色公車亭、鵝鑾鼻燈塔，今年還加入了特色共融公園，十足的展現出屏東特色；此外，整座城市由市民朋友共同裝飾超過70棟薑餅屋，一同共創與點亮整座城市。

    今年圍繞在教會廣場四周的聖誕燈飾，亦有不同於往年的設計與巧思，將「信、望、愛」的意義融入燈飾的設計中，希望每一個來到和平教會的朋友，不僅能拍下許多網美照，更能透過掃描QRcode了解聖誕節的意義，在每一處燈光下深深被祝福，並能成為他人生命中的光！

    在11月30日後，聖誕燈飾將會持續於每晚6~10點亮燈，薑餅城市之展期則為11月30日至12月14日，12月13-14日兩天下午，在廣場四周進行《2025聖誕市集》，有手作餐飲、藝文表演、親子體驗的朋友，歡迎民眾前往參加。

    屏東和平教會與民眾一起製作薑餅城市。（和平教會提供）

    屏東和平教會與民眾一起製作薑餅城市。（和平教會提供）

    屏東和平教會薑餅城市今晚點燈，70棟薑餅屋展示屏東特色。（和平教會提供）

    屏東和平教會薑餅城市今晚點燈，70棟薑餅屋展示屏東特色。（和平教會提供）

