    首頁 > 生活

    港務公司七堵一德新村都更案公開招商 基捷加持具開發潛力

    2025/11/29 09:41 記者盧賢秀／基隆報導
    港務公司在基隆的老舊宿舍將辦理都市更新開發。（基隆港務分公司提供）

    台灣港務公司在基隆市七堵區一德新村老舊宿舍，住戶都巳清空，將以自辦都市更新開發產業園區與住宅。基隆港務分公司已經公告招商，同時將整合鄰近台鐵公司、菸酒公司及基隆市政府土地，擴大都更開發規模，在基隆捷運七堵站聯開案加持下更具開發潛力。

    港務公司在基隆市七堵區的一德新村老舊宿舍，位於七堵區市中心，鄰近台鐵七堵站及未來基隆捷運七堵站中間，交通便利，是七堵地區數一數二形狀方正的大面積開發標的，土地使用分區為商業區及住宅區。

    港務公司指出，七堵一德新村基地面積1.1公頃，規劃以都市更新權利變換方式進行開發，公開甄選實施者，同時希望能整合鄰近地主包含台鐵公司、菸酒公司及基隆市政府土地；如若能順利整合，開發土地總面積將可達1.4公頃。

    市府計劃在陽明海運大樓周邊打造航運產業園區，該基地就在產業園區內，未來將設置辦公大樓與商埸、住宅，帶動七堵區房市及商業發展，又有基隆捷運基隆聯合開發案加持，具開發潛力。

    港務公司指出，相關招商文件在基隆港務分公司官網進行招商公告（路徑：港務快訊＞招商招租＞招商招租），有興趣參與的申請人須到基隆分公司購買招商文件才得提出申請，親自取購至2026年5月26日截止，郵購方式在2026年5月11日前申請。除單一公司，也可以合作聯盟方式參與。

    港務公司辦理都更區域，1999和2002分屬住宅與商業區。（基隆港務分公司提供）

