    生活

    週末回暖續防輻射冷卻低溫 下週又有東北季風再掉回1字頭

    2025/11/29 08:01 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇指出，這週末起三天，全台各地再度回暖，下一波東北季風，要等下週二才會報到。下週二至下週四新一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度再度掉回1字頭，其他地方也會降回20度附近。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，週末至下週一各地回暖，不過早晚受輻射冷卻影響，低溫仍會明顯下探，今晨在新竹、苗栗出現10至11度低溫。預估下週二至下週四又會有新一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度也會再度掉回1字頭。

    據氣象署網站顯示，今晨本島平地最低溫出現在新竹縣關西鎮下探10.5度，苗栗縣西湖鄉也只有11.4度。離島的金門縣金沙鎮也是下探到11.3度。最低溫的前12名都被這3縣市包辦，桃園市大溪區也只有12.1度。

    前氣象局局長鄭明典今上午分享氣象署溫度分布圖，並指「有些溫度看得出來是輻射冷卻的影響，清晨低溫還蠻明顯的！」

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，這週末起三天，全台各地再度回暖，下一波東北季風，要等下週二才會報到。以目前預報，週六至下週一東北季風減弱，全台各地回暖，各地高溫回升到26-30度，白天感受甚至有點熱，但日夜溫差大，衣著上要多多留意。至於天氣部分，台灣上空水氣偏少，預計大多數地方都是好天氣，只有東北部仍有短暫雨機率。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估下週二至下週四新一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度再度掉回1字頭，其他地方也會降回20度附近。天氣部分，東北風轉強，水氣增多，北部、宜蘭轉為短暫陣雨，其他地方天氣還算穩定。

