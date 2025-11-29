為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    以食農教育關懷社區長者 嘉義南新國小獲教育部肯定

    2025/11/29 07:37 記者林曉雲／台北報導
    以食農教育關懷社區長者，嘉義縣太保市南新國小獲頒教育部品德教育特色學校肯定。 （圖由校長莊政道提供）

    嘉義縣太保市南新國小長期推動品德教育，將品德議題融入學科教學、班級經營、生活課程，將食農教育的成果、學生種植的蔬菜，捐贈予社區老人食堂、與長者分享，年度校慶舉辦跳蚤市場，義賣所得也捐給在地社福團體等，以培養同理心和關心、愛心，獲得教育部品德教育特色學校的肯定。

    教育部表揚31所品德教育特色學校，包括大專校院6所、高級中等學校1所、國中7所及國小17所，教育部政次張廖萬堅表示，學校積極推動品德教育，帶領學生成為更好的自己，為社會做出貢獻，由學校教育擴展到家庭教育與社會教育，讓社會朝更美好的良善發展。

    南新國小校長莊政道表示，全校老師會帶領學生透過討論、反思及實作來強化品德概念，以學生小美（化名）為例，父母衝突頻繁，母親嚴格控制卻又過度保護，原本是同學和師長眼中的「頭痛人物」，但導師發現小美有細膩觀察力與組織力，安排她負責整理班級簿本資料與協助活動規劃，讓她有成就感與被肯定的喜悅，老師也透過每天的小日記筆談，讓她安心傾訴被母親情緒勒索的無助與壓力，漸漸學會誠實面對情緒與困難，也學會換位思考去理解母親的不安，進而改善親子關係，是學校老師們長期合力推動品德教育的具體成果。

    此外，嘉義市東區宣信國小成立以品德教育為基礎的多元社團、舉辦育樂營、開辦讀經班、情緒教育課程等；台中市育英國中藉由校刊、FB粉絲專頁與校園LED電視牆，廣泛傳遞品格理念，並規劃一年級「負責（自律、積極）」、二年級「尊重（禮貌、同理）」、三年級「關懷（互助、服務）」，內化為核心價值。

    新北市永平高中前往馬來西亞姊妹校展開國際志工服務，陪伴老婆婆共餐，也到兒童殘障院、華人小學，進行彩繪牆壁課程及品德科學育樂營，每年最後一個上課日，永平師生以飢餓12小時，捐出餐費給世界展望會，幫助弱勢貧童已17年；另，長庚科技大學投入近7億元，打造「下課後-我的全人時代」跨域學習場域，推動「導師班級輔導餐盤課程模組」及「未來存摺人才培育計畫」，培育具品德、專業與社會責任感的健康照護人才。

    以食農教育關懷社區長者，嘉義縣太保市南新國小校長莊政道（右），代表學校獲教育部政次張廖萬堅（左）頒發品德教育特色學校殊榮。（記者林曉雲攝）

