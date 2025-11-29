嘉市玉山國中與韓國學校簽MOU 深化國際教育交流

學生體驗韓國傳統服飾。（玉山國中提供）

嘉義市玉山國中推動教育部中小學國際教育中程計畫「深耕在地、連結世界」，配合市府推動國際教育城市政策，深化跨國教育交流，11月已有韓國堤川女子中學與三聖賢中學兩所韓國學校師生到訪，雙方簽署雙邊合作備忘錄（MOU），為跨國教育合作奠定基礎。

玉山國中校長鄭振銘說，交流前學生先透過線上視訊會議以英語進行自我介紹，也介紹校園讓韓國學生瞭解，雙方互寄手寫明信片及交換文化箱，建立情感連結，累積語言應用與跨文化理解能力。

請繼續往下閱讀...

交流期間雙方簽署MOU，在課程合作、教師專業成長與學生交流等面向持續深化夥伴關係；韓國學生進入課堂與台灣學生共學，如在國文與英語課透過繪本導讀、訪談及以英語介紹春節習俗，強化語文表達與跨文化溝通能力；自然課安排電路連接操作，展現探究教學特色；體育與生活科技課呈現多元實作與學習的成果；雙方教師也交流教學策略，促進專業；三聖賢中學更在玉山國中校園內增設1座「韓國文化亭」，營造多元文化氛圍。

跨國文化展演部分，玉山國中學生融合傳統與現代藝術，演出國樂、管樂與笙獨奏；韓國師生表演K-pop舞蹈與傳統面具舞。韓國師生也參訪檜意森活村、23.5°N太陽館等地標，到文化路夜市品嚐雞肉飯等美食，體驗嘉義城市魅力。

鄭振銘表示，跨國交流提升學生英語能力、跨文化理解，體現國際教育2.0「深耕在地、連結世界」精神，將持續拓展國際合作網絡，培養學生成為具備國際視野、全球移動力的世界公民。

嘉義市長黃敏惠說，玉山國中與韓國兩所學校進行教育交流，展現國際教育成果，期盼透過跨國學習與合作，提升學生提升語言能力與國際視野。

嘉義市玉山國中與2所韓國學校簽署MOU。（玉山國中提供）

2所韓國學校到訪玉山國中進行交流。（玉山國中提供）

韓國師生表演傳統的面具舞。（玉山國中提供）

玉山國中學生繪畫歡迎韓國學生到訪。（玉山國中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法