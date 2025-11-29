為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹清晨下探10.5度 白天氣溫回升 下週東北季風再增強

    2025/11/29 07:10 即時新聞／綜合報導
    今天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，今晨本島平地最低溫出現在新竹縣關西鎮下探10.5度，苗栗縣西湖鄉也只有11.4度。中部以北及宜蘭低溫介於15至17度，南部及花東為18到20度，日夜溫差大。

    今日天氣方面，隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。另外在恆春半島、綠島、蘭嶼及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意。

    氣象署指出，第27號颱風天琴，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週日至下週一中層雲系通過，水氣逐漸增多。週日中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    下週二東北季風增強，下週三、四東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週二至下週四迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

    下週五東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週六至下下週一受東北風或偏東風影響，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 25 17 ~ 28 21 ~ 27 17 ~ 24

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    氣象署指出，第27號颱風天琴，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

