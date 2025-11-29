11/29 各報重點新聞一覽

賴清德總統強調台灣民主多元，新住民都是國家主人。（記者洪瑞琴攝）

自由時報

國民黨團提案 中配參政免棄國籍 賴：沒必要修國籍法

立法院國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，主張中配參政免放棄中華人民共和國國籍。賴清德總統昨做出呼籲，非常希望目前在立法院討論修國籍法的立委，不要愛之適足以害之，沒必要去修國籍法，特別免除來自中國的新住民對中華民國的單一忠誠責任。

請繼續往下閱讀...

詳見國民黨團提案 中配參政免棄國籍 賴：沒必要修國籍法。

主計總處：第3季經濟成長率8.21％ 今年GDP上修至7.37％ 15年新高

由於AI需求強勁，出口遠超預期，主計總處昨公布第三季經濟成長率達八．二一％，預估今年經濟成長七．三七％、上修二．九二個百分點，創十五年新高；在此高基期下，預測明年經濟成長三．五四％、上修〇．七三個百分點，每人GDP（國內生產毛額）四萬九五一美元、首度突破四萬美元。行政院主計長陳淑姿表示，今、明年經濟呈現穩健上升的態勢。

詳見主計總處：第3季經濟成長率8.21％ 今年GDP上修至7.37％ 15年新高。

清潔隊職缺 收賄安插 聯手賣官 潮州鎮長、鎮代主席起訴

屏東縣國民黨籍潮州鎮長周品全，去年間涉夥同石姓妻子、陳姓秘書等人，收賄後販賣清潔隊員職缺，獲利近四百萬元，包括將同黨籍鎮代會主席王淑貞的三名親屬也安插進清潔隊；屏東地檢署昨天依違反貪污治罪條例、洗錢防制法等罪嫌，起訴周品全、王淑貞等十五人。

詳見清潔隊職缺 收賄安插 聯手賣官 潮州鎮長、鎮代主席起訴。

聯合報

2027年可能重啟核電 核二、核三再運轉計畫明年送核安會

核三廠二號機今年五月除役，台灣進入非核家園。經濟部廿七日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需一點五年，相當於二○二七年有望重啟核電。行政院長卓榮泰昨在立法院會備詢表示，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規畫」。

詳見2027年可能重啟核電 核二、核三再運轉計畫明年送核安會。

國民兵遭槍擊 川普：美無限期暫停第三世界國家移民

阿富汗籍男子拉坎瓦爾廿六日涉嫌在華府槍擊兩名國民兵，造成一死、一命危，美國總統川普廿七日在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。

詳見國民兵遭槍擊 川普：美無限期暫停第三世界國家移民。

中國時報

核三安檢 最快2027年重啟

核電重啟跨出第一步！經濟部28日正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性。台電將自主安全檢查與向核安會提再運轉計畫兩路並進，最快2027年年中，可向核安會提交核三再運轉書。至於核二尚待室外乾貯場蓋好，提交時程會較晚。

詳見核三安檢 最快2027年重啟。

中油提高2緩漲門檻 油價漲幅擴大

未來油價漲幅要擴大了！中油不堪營運虧損，28日宣布從12月起，現行浮動油價機制內兩道緩漲門檻提高，一是原本95無鉛牌價30元即緩漲門檻，拉高到32.5元才啟動。其次「亞鄰最低價」比價時，要先扣掉鄰國補貼金額。新制實施後，如果拿以哈戰爭時期為例，汽柴油每公升累計將會多漲近3元，非同小可。

詳見中油提高2緩漲門檻 油價漲幅擴大。

近10年台灣GDP及CPI

屏東縣潮州鎮長周品全涉收賄賣官，昨被起訴。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法