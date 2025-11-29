齊柏林衛星搭火箭升空 齊廷洹引父親精神「用看見力量創造改變」

齊柏林衛星順利升空，已故導演齊柏林之子齊廷洹，也引父親精神「用看見力量創造改變」，盼衛星持續守護台灣，帶來改變。（圖取太空中心直播）

齊柏林衛星今（29日）凌晨2點44分正式搭乘美國火箭升空，預計發射約140分鐘後進入任務軌道，離地表高度561公里處，開始連線、調整姿態，展開其光學遙測的取像任務，該衛星由總統命名，已故導演齊柏林之子齊廷洹，今也引父親精神「用看見力量創造改變」，盼衛星以前所未有的清晰度，看見家園，也讓世界看見台灣太空科技。

台灣自製星系「福爾摩沙衛星八號」的首顆FS-8A由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，今正式搭乘美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，升空後約140分鐘將入軌，其將透過光學酬載提供解析度1米的衛星影像，從宇宙看見台灣及世界。

看見齊柏林基金會董事齊廷洹表示，看見衛星升空成功，高興又感動，同時覺得榮耀，不只個人，而是為了全台灣，今起齊柏林不只是一個名字、一個個人，更代表台灣精神，將代替父親從更高視角守護台灣，父親一直希望他所看見的，能讓所有人也看見，「用看見這種力量，創造改變」，並指出這次衛星發射，歸功所有人的努力，而衛星也不只看見台灣、看見世界，也讓世界看見台灣有能力發展太空技術。

太空中心表示，這次SpaceX火箭在進入510公里軌道時，將先推出台灣另外製造的5顆立方衛星（鐘雀1號、黑鳶1號、信天翁1號、Lilium-2、Lilium-3），之後再度點火飛往561公里軌道，預估5點4分抵達並佈署齊柏林衛星，完成飛行任務。

SpaceX火箭預計在進入510公里軌道時，先推出台灣另外製造的5顆立方衛星，之後再度點火飛往561公里軌道，估5點4分抵達並佈署齊柏林衛星，完成飛行任務。（圖取自太空中心直播）

