齊柏林衛星升空！ 5次延期終於成功發射

「齊柏林衛星」，經5次發射延期，29日凌晨2點44分正式搭乘美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，正式成功點火升空。（圖取自太空中心直播）

台灣自製率達84％的光學遙測衛星「齊柏林衛星」，經5次發射延期，今（29日）凌晨2點44分正式搭乘美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，正式成功升空，搭載著已故導演齊柏林的《看見台灣》精神，在宇宙持續守護台灣及世界。

國家太空中心（TASA）指出，乘載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆台灣立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後進入任務軌道。

TASA表示，齊柏林衛星為台灣第一個自製星系「福爾摩沙衛星八號」的第一顆，福衛八號星系由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成。2017年升空「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。

TASA指出，齊柏林衛星將與後續福衛八號衛星，構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。除了主要的取像任務，齊柏林衛星還搭載了成功大學物理系教授陳炳志團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，進行電離層觀測，以及地面伽馬射線閃光（TGF）起源與觸發機制研究。

與福衛八號同班次火箭還搭載5顆台灣自製立方衛星，分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。盼將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。

