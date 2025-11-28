防災與蠶絲文化課程深耕在地教育 台南4校奪教學卓越獎

教育部2025年教學卓越獎，台南市立第6幼兒園獲金質獎。（南市教育局提供）

教育部2025年教學卓越獎今（28）日揭曉，南市共有四所學校以創新課程與深度教學實踐奪得2金2銀的亮眼成績，包括市立第6幼兒園、下營國小附設幼兒園獲金質獎，民德國中與西門實驗小學獲銀質獎，再度展現南市教育在課程研發、在地連結與跨域學習上的能量。

市立第6幼兒園以《青盲蛇〈雨〉咱牽做伙》切入幼兒防災教育，從社區水患議題出發，帶領孩子踏查水路、訪談耆老、觀察社區環境，甚至以行動劇呈現淹水問題。課程不只動手、動腳，更透過五感參與與公民審議，引導幼兒理解水患原因，並提出改善想法，將公共議題化為生活學習的一部分。

下營國小附幼以校園裡的桑樹為起點，推出「聽，桑間的蠶絲細語」課程，讓孩子用眼、耳、手、鼻細細探索蠶寶寶的一生。幼兒親自嘗試抽絲、捻絲等傳統工藝，並透過長者分享認識蠶絲產業的歷史故事。課程結合自然、生態與文化，讓孩子在做中學、在地中長出文化感。

民德國中的課程從元和宮家將臉譜延伸，打造「自我的臉、城市的臉、世界的臉、科技的臉」4大學習軸線，結合美術、人權、社會與科技領域。學生從認識在地文化出發，進一步參與國際特赦組織（AI）人權行動，並運用程式與 AI 技術進行創作，展現跨域整合與國際視野。

西門實驗小學則以「西門里海駕科技‧雙語鏈國際」為核心，從安平在地文化出發，結合海洋教育、沉浸式雙語及科技應用，建構「鄉土、海洋、科技、國際」4大課程架構。校方規劃24套完整校訂課程，包括 AR 古蹟導覽、海洋議題行動方案、碳行動倡議與跨國線上共學，讓學生在真實情境裡發展跨文化理解與科技實作能力。

教育局長鄭新輝表示，南市獲獎團隊讓在地文化、學科知識與核心素養能自然融入課程，成果不僅獲專業肯定，也提供全國學校重要參考，展現南市教育的扎實實力。

教育部2025年教學卓越獎，南市下營國小附設幼兒園獲金質獎。（南市教育局提供）

教育部2025年教學卓越獎，南市西門實小獲銀質獎。（南市教育局提供）

教育部2025年教學卓越獎，南市民德國中獲銀質獎。（南市教育局提供）

