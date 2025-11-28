為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄聖誕生活節登場 陳其邁點亮26米「永恆星冠」聖誕樹

    2025/11/28 22:13 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市聖誕生活節的26公尺高的「永恆星冠」聖誕樹點亮。（市府提供）

    高雄聖誕生活節今（28日）晚登場，由市長陳其邁點亮26公尺高的「永恆星冠」聖誕樹，瞬間閃耀整座中央公園，中山路兩側整排的聖誕串燈，更凸顯城市裡浪漫溫馨的過節氛圍；即日起至明年1月4日，每天傍晚5點半至12點，中央公園的聖誕燈光裝置都將點亮，聖誕主燈區每30分鐘更有煙霧雪花飄落。

    今年高雄聖誕生活節以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，在中央公園捷運1號出口前矗立的光之聖誕樹「永恆星冠」，高達26公尺，樹下可愛溫馨的聖誕小屋猶如童話場景，預估會是今年最受歡迎的拍照點。聖誕樹周圍延伸出的各種聖誕燈飾，包含極光隧道、銀河光廊、糖果森林等12組作品，甚至是中山路兩側的成排聖誕串燈，都十分耀眼奪目，讓人彷彿置身光海中，能夠讓民眾留下不少經典照片。

    高雄熊也戴上聖誕頭飾，和市長陳其邁在現場和遊客同樂。市府表示，即日起至明年1月4日，每天傍晚傍晚5點半至12點，中央公園的聖誕燈光裝置都將點亮，聖誕主燈區每30分鐘更有煙霧雪花飄落，搭配燈光變化和聖誕節慶氛圍滿滿的音樂，接下來還有多個週末，將有中央聖誕小鎮市集及高雄聖誕生活節系列精彩活動登場，歡迎民眾到中央公園歡樂過聖誕。

    陳其邁表示，過去這一年來，高雄城市夜裡點亮的燈火，溫暖了許多人，無論是響應和平、為演唱會應援、為多元性別發聲，「光」在這座城市裡是一種表達愛的語言，而從今晚起，中央公園透過燈飾和活動的搭配，彷彿變身成聖誕小鎮，高雄將透過各種美麗的燈光點亮冬季的夜空，迎接各地前來相聚的人們，分享愛與祝福。

    市府指出，高雄聖誕生活節將中央公園打造成聖誕小鎮市集，更安排許多音樂團體現場輪番演出，將帶給高雄滿滿的聖誕節慶溫暖氣氛。

    高雄市長陳其邁與「高雄熊」在中央公園來張聖誕合影。（市府提供）

