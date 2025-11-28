300年文化長河變藏頭詩！台南孔廟匾額被串成「2027寓言」

「全台首學」台南孔廟擁有清朝皇帝以來至台灣歷任總統元首的題匾，彰顯尊貴地位。（記者洪瑞琴攝）

台南孔廟大成殿上的匾額，一路從清代8位皇帝掛到8位歷任總統，如同一條橫跨3個世紀的文化年輪。這16面匾額原本端莊嚴肅，沒想到被網友神展開「300年藏頭詩」。

孔廟匾額自康熙的「萬世師表」、雍正「生民未有」、乾隆「與天地參」、嘉慶「聖集大成」、道光「聖協時中」、咸豐「德齊幬載」、同治「聖神天縱」、光緒「斯文在茲」；後接蔣中正「有教無類」、嚴家淦「萬世師表」、蔣經國「道貫古今」、李登輝「德配天地」、陳水扁「中和位育」、馬英九「聖德化育」、蔡英文「德侔道昌」、賴清德「川流敦化」。

網友把首字照順序一排「萬生與聖、聖德聖斯、有萬道德、中聖德川」，發現竟然神似古文箴言，而且意外順口，完全像是從《四書五經》裡遺落的密碼，笑稱「1首跨越 300年的藏頭詩！」

有趣的是，這段「文化彩蛋」還被網友腦洞大開延伸成「2027隱藏寓言」。「萬生與聖」像在面對國際變局，台海局勢牽動、科技競爭升溫、資訊戰無孔不入，「萬生」就像今日全民，面對快速變局，只想要一個確定的未來。

「聖德聖斯」則像是替領導者考題點名，國防、科技、能源、外交，每1項都是實力考題。領導者能否讓政策「有德、有勢、有方向」，正成為全民共同檢視的指標。

「有萬道德」彷彿提醒國政不可能只靠一條路，半導體保衛戰、供應鏈、財政與少子化問題都是「萬道同走」。「中聖德川」如川流般的民主，持續往前。有趣的是，「川」正好是最新題匾「川流敦化」的起頭字，也成為整段「詩」的收尾。川流不息，象徵台灣民主不斷向前，不僅是一個結尾，更像2027以前的關鍵態度：在變局中保持方向，在壓力中保持清明。

原本一本正經的孔廟匾額，被網友串成一段「時空拼貼詩」，從康熙一路寫到賴清德，從帝制串到民主；既是文化長河，也是時代反映。這首「300年輪藏頭詩」雖然是玩笑，卻意外道出台灣此刻的心情：希望安穩、期待領導、面對多線挑戰、依然往前。

總統賴清德贈台南孔廟的題匾「川流敦化」。（記者洪瑞琴攝）

