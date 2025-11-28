為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》美濃大峽谷三峽版！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

    2025/11/28 21:36 記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導
    新北市三峽區插角里民檢舉，插角里良田遭傾倒大量瀝青廢料。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽區插角里民檢舉，插角里良田遭傾倒大量瀝青廢料。（記者吳仁捷翻攝）

    美濃大峽谷三峽版！新北市三峽區插角里民向新北市政府投訴，山區一塊約2000坪大農地遭傾倒大量瀝青廢料。經查，承作農業局農路改善的立向營造將刨除路面的大批廢料堆置農地，農業局、環保局人員昨天（27日）上山取締，當場制止，農業局今天依違反水保計畫，重罰廠商30萬元，列入黑名單並要求限期移除，一併通報檢警，追查幕後不法。

    新北市環保局說，目前掌握大量棄置的瀝青刨除料產源，雖屬可再利用項目，若不肖業者未限期循合法管道移除，將被認定廢棄物，可依廢棄物清理法第46條規定移送法辦，違規行為人最重將面臨5年以下刑責，得併科1500萬元以下罰金。

    爆料插角里民指控，約一週前發現大量砂石車進入插角山區、北109線路段，上山耕作赫見「三峽區插角段內插角小段143-15」地號綠地遭倒滿大量瀝青廢料，向新北市政府舉報。三峽區公所獲報，昨天緊急會同農業局山保科、環保局稽查隊上山了解，發現竟來自山區暗鞍路改善工程刨除的廢料。

    里民說，類似營建廢料都應該傾倒合法棄置場，質疑營造商與不肖人士勾結、發包單位監督不力，興辦公共工程卻汙染山區農地，相關單位應正視。里民直指，遭傾倒處位於插角里劉姓里長住處旁，載運的大量砂石車也會經過里長住處，且傾倒時間接近半個月，質疑里長知情不報。

    農業局回應，本案經地方居民通報，會同公所當場制止，初估傾倒量體達200餘立方米，對於不肖業者未經申請堆置、違反水保也於今天開單告發，針對不肖廠商未依合約，將路面刨除瀝青料，送至合法棄置場，農業局依合約開罰，列入不良廠商名單，要求立即進行恢復原狀，廢棄土部分，交由環保局認定裁處。

    三峽分局說，當天會同農業局上山了解，棄置山區偏遠，目前掌握情資疑似不肖傾倒蟑螂引介，將了解營造商由何人引導，到當地棄置，汙染水保地，將報請檢方指揮。記者今天致電里辦公處，無人接聽，劉姓里長與里民南下旅遊，截稿仍無法取得回應。

    三峽區插角農田遭遭傾倒大量瀝青廢料。（記者吳仁捷翻攝）

    三峽區插角農田遭遭傾倒大量瀝青廢料。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播