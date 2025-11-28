每日查訪豬場、持續防疫 中市廚餘載運車12/6前加裝GPS

台中市今再召開非洲豬瘟災害應變會議。（市府提供）

台中市10月22日爆發非洲豬瘟，雖已在11月6日成功清零解封，台中市政府持續相關防疫作為，今日下午再度召開非洲豬瘟災害應變中心擴大會議；市長盧秀燕表示，市府將持續監測、每日查訪養豬場，另為避免有養豬場偷用廚餘的情形，73部載運廚餘車輛12月6日前應加裝即時追蹤系統（GPS），共同守護台中養豬產業與市民食安。

農業局指出，依據中央「執行死亡畜禽化製流向查核管制系統」，中市近1週查核結果，均無豬隻異常死亡情形；11月21日至昨（27）日共採檢249頭斃死豬隻，檢驗結果全數為陰性，累計已完成1064頭採樣，疫情穩定無異常。

請繼續往下閱讀...

另11月24日傍晚，太平區御隆屠宰場屠檢獸醫通報2頭死亡豬隻出血異常，動保處立即派員進行採樣，並對同欄及來源場豬隻進行移動管制，隔日凌晨檢驗確認為陰性；11月26日市議員通報大肚區一處豬場疑似餵食廚餘，環保局、農業局及動保處隨即聯合前往會勘，未發現使用廚餘情形，豬隻健康良好，為求謹慎，當日立即採檢，檢驗結果亦為陰性。

環保局指出，非洲豬瘟中央災害應變中心要求載運廚餘之車輛應加裝GPS，並於12月7日起正式上路，為提升廚餘流向管理與防疫安全，截至11月26日已安裝49台，除到場免費安裝，也加發1000元獎勵金，後續將依中央規定滾動式推動加裝，攜手業者共同全力防堵疫情傳播風險。

為提升生物安全，動保處於11月25日派員加強以木板封閉住家通往案例場豬場之後門，避免案主住家人員進入；建設局於今日已完成架設梧棲案場圍網，以防止鳥類、貓等動物闖入，降低疾病傳播風險。

