看太魯閣400年過去與現在 太管處發表《山海金》收錄台灣古地圖

吉田初三郎的《太魯閣交通鳥瞰圖》，在《山海金─太魯閣地圖史四百年》新書最後附有全圖，太管處長劉守禮現場展示。（太管處提供）

從大航海時代冒險家尋找黃金的航海圖開始，一直到中橫公路通車前後的地圖比較，太魯閣國家公園管理處邀請到台灣古地圖收藏家兼南天書局創辦人魏德文、東華大學副教授郭俊麟合作，耗時2年完成《山海金─太魯閣地圖史四百年》，將太魯閣的古地名、族群變遷及活動的足跡，以地圖為敘事架構，讓讀者透過地圖探索歷史的未知地帶，今舉辦新書發表會。

《山海金－太魯閣地圖史四百年》新書發表會今天在太魯閣遊客中心舉行，繪師吉田初三郎的《太魯閣交通鳥瞰圖》、手繪的《臺灣後山圖》、《花蓮港廳管內圖》、《內太魯閣支廳略圖》到《國立公園候補地》的規劃藍圖，8張放大版地圖陳列在遊客中心長廊，讓喜愛地圖及歷史的讀者彷彿走過時空長廊，不禁細細品讀！

《山海金》一書由國內出版台灣及原住民文獻專書為職志的南天書局創辦人魏德文、國立東華大學台灣文化學系系主任郭俊麟共同撰寫，由南天書局擔任執行團隊，花費2年時間走遍世界各地收集太魯閣相關的地圖典藏，包括美國、日本的國會圖書館、東京大學、中研院台灣百年歷史地圖、故宮博物院、國立台灣圖書館、台灣歷史博物館及私人收藏家，以及2位作者所收藏的大量地圖，搭配日治時期照片，見證太魯閣豐富精采的過去與現在。

太魯閣的地圖史從大航海時代探險家追尋砂金為起點，清領時期則直到1874年牡丹社事件才開始重視東台灣，太魯閣正式出現在歷史圖紙，日治時期引進最先進的三角測量技術，精彩紛呈。太魯閣國家公園管理處處長劉守禮說，太管處在推動0403地震的園區復建工作之外，也持續投入保育、建構歷史人文資料，2023年有幸獲得魏德文老師、郭俊麟博士的支持投入，期盼新書帶領讀者及社會大眾以嶄新視野認識太魯閣，新書在國家書店、三民書局、五南文化廣場都可購得。

《山海金－太魯閣地圖史四百年》作者、東華大學台灣文化系系主任郭俊麟。（太管處提供）

作者魏德文是南天書局創辦人，收集大量台灣古地圖。（太管處提供）

吉田初三郎的《太魯閣交通鳥瞰圖》局部，呈現昭和10年太魯閣口的風景名勝。（太管處提供）

耗時2年完成的《山海金─太魯閣地圖史四百年》，將太魯閣的古地名、族群變遷及活動的足跡，以地圖為敘事架構，今舉辦新書發表會。（太管處提供）

