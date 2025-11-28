史努比家族現身台北街頭！陪玩3大冬季活動 耶誕嗨到跨年

史努比漫畫家族現身台北街頭，陪過耶誕節及瘋跨年。（記者廖振輝攝）

迎接歲末冬季，台北市府舉辦三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「台北最High新年城-2026跨年晚會」，首度透過SNOOPY的PEANUTS™漫畫家族串連三大活動，台北市府東南廣場可以看到6座SNOOPY家族氣偶首度現身台北街頭，用璀璨燈飾及限定裝置融合台北101等經典地標，打造充滿童趣的奇幻城市奇境，從耶誕一路歡慶到跨年。

迎接年末，台北冬季慶典陸續登場，商業處說，即日起「2025繽紛耶誕玩台北」率先登場，今年以「光之覓境」為主題，串聯台北16大百貨體系，共同打造超過80處璀璨耶誕燈飾、40場聚客展演，更推出LINE OA「光之覓境」集章雙重抽活動，民眾台北16大百貨體系燈飾點位集章，就有機會抽中百貨禮券與限定好禮，最大獎可獲得10萬元百貨禮券。

「公館聖誕季」邁入第15年，在台北自來水園區設置10米高的聖誕樹，還有3米高的SNOOPY氣偶，以及遍布園區的SNOOPY公仔花園，活動期間園區延長開放到晚上8點，明（29）開幕日安排街頭藝人演出，提供免費飲品，開幕日與12月21日的聖誕音樂會免費入園；12月21日由臺師大葉樹涵教授率領近百人臺師大管樂隊，呈現精彩音樂饗宴。此外，自來水園區更特別加開4場「「觀音山蓄水池」聖誕導覽，帶大家深入探索園區的古蹟建築之美，感受歷史與節慶交織的魅力。

此外，「台北耶誕愛無限」在大安區的台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、 天主教台北聖家堂、台北和平基督長老教會、台北真理堂周邊點燈，今年燈飾首度延伸到大安森林公園，今晚在大安森林公園11號出入口正式點燈，讓冬夜的公園化身為夢幻耶誕舞台；在新生南路璀璨燈飾與閃耀耶誕主燈相互輝映，營造濃厚而浪漫的耶誕節慶氛圍。

