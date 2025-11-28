為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週六東北季風減弱全台好天氣 氣溫回暖高溫至28度

    2025/11/28 21:57 即時新聞／綜合報導
    週六東北季風減弱，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。（資料照）

    週六東北季風減弱，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。（資料照）

    中央氣象署預報，週六（29日）東北季風減弱，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨；西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度。

    溫度方面，週六白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東低溫約18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

    離島天氣，澎湖晴時多雲，20至23度；金門晴時多雲，14至22度；馬祖晴時多雲，14至19度。

    天氣風險公司指出，週末假期（29-30日）北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會，最快可能要等到週日（30日）晚間以後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多起來，因此週末這兩天可說是相當適合出遊的天氣型態，可以好好把握。

    雲量明顯減少、陽光露臉之後，各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26-28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28-30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13-15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大，早出晚歸要多加留意。

    紫外線指數方面，週六全台皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週六東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週六白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播