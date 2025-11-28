週六東北季風減弱全台好天氣 氣溫回暖高溫至28度

週六東北季風減弱，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。（資料照）

中央氣象署預報，週六（29日）東北季風減弱，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨；西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度。

溫度方面，週六白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東低溫約18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

離島天氣，澎湖晴時多雲，20至23度；金門晴時多雲，14至22度；馬祖晴時多雲，14至19度。

天氣風險公司指出，週末假期（29-30日）北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會，最快可能要等到週日（30日）晚間以後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多起來，因此週末這兩天可說是相當適合出遊的天氣型態，可以好好把握。

雲量明顯減少、陽光露臉之後，各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26-28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28-30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13-15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大，早出晚歸要多加留意。

紫外線指數方面，週六全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，週六東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週六白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

