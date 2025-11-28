下雪了！屏東聖誕節今晚點燈 一路閃亮到明年1/4

屏東聖誕節今晚開幕，在「聖誕大道」演出浪漫下雪秀，民眾驚呼連連。（記者羅欣貞攝）

一年一度的壓軸冬季盛事「2025屏東聖誕節」今晚（28日）在屏東公園點燈開幕，今年以「聖誕村」為主題，打造14組特色燈飾，縣長周春米與現場民眾一同倒數啟動主燈，璀璨燈海亮起時，濃厚耶誕氛圍瞬間瀰漫全場，接著浪漫演出下雪秀，全場驚呼連連。

長周春米說，屏東聖誕節邁入第9年，不僅成為南台灣鄉親最期待的年末盛事，去年更吸引超過百萬人次到訪，今年延續雙主燈設計，在火車站前打造「星願聖誕樹」，於屏東公園規劃會隨音樂轉動的「聖誕派對」，同時中華路、第一銀行屏東分行與火車站周邊道路也化身閃耀的「星光大道」與「金色大道」，讓整座城市充滿冬日浪漫氛圍。

請繼續往下閱讀...

屏東縣府傳播暨國際事務處說，除了雙主燈，屏東公園以巨型鹿角拱門迎接參觀民眾，象徵節慶的祝福，園區也規劃「極光之心」、「精靈之塔」、「光之森林」、「北國雪屋」、「聖誕大道」、「生命樹」等共14組特色燈飾，每晚5點30分到10點點燈，一路閃耀到明年1月4日，邀請民眾踏入奇幻的耶誕國度。

屏東聖誕節開幕首週推出「中華一條街市集」明、後兩天登場，超過70攤文創手作、特色美食與節慶商品；12月20日、21日，屏東公園廣場舉辦「聖誕市集村」，邀集異國風格攤位與在地特色伴手禮，配合全民普發一萬元政策推出「滿額抽獎活動」。

為重現歐洲耶誕市集氛圍，今年首次打造4間「聖誕小木屋」特色賣店，販售草莓大福、可麗露、法式鹹派、造型甜甜圈、熱可可、馬林糖等甜點與暖心飲品，園區內也設置「聖誕拍貼機」提供主題拍照體驗，讓民眾留下美好回憶。

每週假日也推出限定浪漫下雪秀，「歡樂遊行派對」則有耶誕老公公不定時發放驚喜小禮，增添活動驚喜感；服務台每日販售限定紀念品「聖誕魔法棒」，閃爍燈光搭配緞帶與鹿角裝飾充滿童話氣息，讓大小朋友都能沉浸在屏東的冬夜奇蹟中。

「屏東聖誕節」今晚在屏東縣長周春米帶領下於主燈「聖誕派對」前開幕點燈。（記者羅欣貞攝）

屏東聖誕節的「聖誕小屋」吸引人潮。（記者羅欣貞攝）

屏東聖誕節的「光之森林」燈飾。（記者羅欣貞攝）

屏東聖誕節的「北國雪屋」燈飾，民眾拍得很開心。（記者羅欣貞攝）

屏東聖誕節的「冰山奇遇」燈飾，與水中倒影相映成趣。（記者羅欣貞攝）

「極光之星」燈飾有高聳的耶誕樹。（記者羅欣貞攝）

屏東聖誕節雙主燈之一的「星願聖誕樹」，設於屏東火車站前迎賓。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法