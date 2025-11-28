為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    航空保安研討會聚焦戰爭、區域衝突 民航局：無人機是新興風險

    2025/11/28 20:19 記者吳亮儀／台北報導
    2025航空保安研討會今天登場，以「航空保安全球觀點」出發，延伸探討「航空保安的未來展望」、「貨物保安」及「地勤與維修廠保安」等議題。（民航局提供）

    2025航空保安研討會今天登場，以「航空保安全球觀點」出發，延伸探討「航空保安的未來展望」、「貨物保安」及「地勤與維修廠保安」等議題。（民航局提供）

    「2025航空保安研討會」今天（28日）登場，交通部民用航空局局長何淑萍表示，因應國際情勢以風險為導向，強化制度整合與韌性，是未來航空保安的課題。研討會也討論戰爭、區域衝突等，還有無人機也是新興風險。

    研討會以「航空保安全球觀點」出發，延伸探討「航空保安的未來展望」、「貨物保安」及「地勤與維修廠保安」等議題。

    研討會邀請中華航空、長榮航空、星宇航空、航空警察局、桃園國際機場公司、華儲公司、榮儲公司、遠雄自由貿易港區公司、桃勤公司、長榮航勤公司以及長榮航太公司等單位共同參與，前中央警察大學教授汪毓瑋、航警局副局長陳錦文也分享國際經驗與實務案例。

    何淑萍表示，近年全球局勢動盪，戰爭、區域衝突、恐怖攻擊與跨國犯罪風險升高，航空運輸因高度國際化的特性始終位於風險最前線。

    她說，IATA（國際航空運輸協會）研究也指出，2040年航空保安將面臨更為複雜的威脅，包括地緣政治變動、恐怖主義與內部威脅持續存在、網路攻擊快速演進，以及生化武器、無人機和貨運保安鏈脆弱點等新興風險。這些趨勢都提醒我們，航空保安不僅要防範既有風險，更須面對跨領域、快速變化的多重挑戰。

    會中，華航分享了航空業內部威脅造成之非法干擾行為，長榮分享地緣政治衝突對航空安全及保安的威脅，星宇分享民航領域的新興網路威脅與未來防禦對策，航警局分享AI導入機場安檢之運用，展現我國在面對航空保安威脅風險時，能持續與國際接軌。

    何淑萍表示，在如此高度不確定的環境下，前瞻視角與靈活管理更形重要。民航局近年積極推動風險導向（Risk-based）航空保安管理，並與航警局、航空公司、貨站、地勤與維修廠緊密協作，強化制度整合與韌性。

    何淑萍強調，航空保安是一條緊密串連的安全鏈，從旅客查驗、機場營運、貨運檢查，到地勤與維修流程，每一個細節都攸關整體安全。而航空保安最重要的是保安文化的建立，除了努力建立自己的保安文化，也要透過交流分享，並積極參與國際組織及國際活動。

    研討會邀請中華航空、長榮航空、星宇航空、航空警察局、桃園國際機場公司、華儲公司、榮儲公司、遠雄自由貿易港區公司、桃勤公司、長榮航勤公司以及長榮航太公司等單位共同參與。（民航局提供）

    研討會邀請中華航空、長榮航空、星宇航空、航空警察局、桃園國際機場公司、華儲公司、榮儲公司、遠雄自由貿易港區公司、桃勤公司、長榮航勤公司以及長榮航太公司等單位共同參與。（民航局提供）

