台大人文館全新啟用！世紀特展訴說文學院誕生

台大文學院人文館歷時19年建造，耗資逾12億，建築採清水混凝土搭配傳統清水磚，詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法。（記者楊綿傑攝）

台大文學院人文館以50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上，透過獨特的Y型樑支撐，展現建築與結構的創新，獲多個國內外建築重要相關獎項肯定。（記者楊綿傑攝）

台大台文所教授蘇碩斌導覽《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。（記者楊綿傑攝）

台灣大學文學院為慶祝人文館全新啟用，並迎接即將到來的台大百週年校慶，近日起推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》，從1928年台北帝大文政學部開始，延續至戰後台大文學院成立，發展為現12系所、2學位學程的脈絡。其間文學院歷經殖民、白色恐怖、解嚴、開放的變革，展場透過32幅布條以百字內容呈現包括台大文學院各階段的故事。

台大文學院人文館歷時19年建造，耗資逾12億，營繕組組長寧世強說明，建築採清水混凝土搭配傳統清水磚，詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上，透過獨特的Y型樑支撐，展現建築與結構的創新，橫掃國內各重要建築獎外，日前更獲「混凝土奧斯卡獎」的美國混凝土學會中層建築類優良獎，成為台灣工程首度於ACI國際評選中獲得肯定。

台大文學院副院長徐學庸指出，人文館目前有外文系、哲學系、人類學系、日文系、台文所、語言所等單位進駐，包括系辦、院辦、學生社團活動空間、以及相關系所的教師研究室都在此。站在大門口，清水模的天花板與2根柱體構成1只畫框，畫框內呈現台大重要的文資建築「洞洞館」，形成新舊建築的對話。整棟樓流動性很高，各空間也有極佳的通風與採光。

《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》策展人、台大台文所教授蘇碩斌介紹，文學院身為椰林大道第一棟、學號編碼第一號，體現是大學裡最熱愛自由、追求理想的一處。展場中的布條，呈現文學院各階段的發展，日本時代從土俗人種學講座開啟原住民研究、戰後初期美國力量進入成立圖書館系、藝術史所，到解嚴前後學術自由化、本土化，到當代走向全球化與在地化的演變過程。

蘇碩斌特別舉例，過往中文系主任許壽裳1947年策畫《大學國文選》教科書，內容收錄魯迅、茅盾、老舍、巴金等名家文章，但出版隔年就遭查禁，書籍從此在台大銷聲匿跡。直到2012年底淡江大學將珍藏本回捐給台大，才又出現，成為文學自主與政治紅線拉扯的見證。

記者走訪展區，也看到其中一幅布條記載人間消失的林茂生。他是台籍首位東京帝大文學士、首位美國哥倫比亞大學哲學博士，當1945年東京帝大改制為台大時，林茂生協助辦理接收，後擔任校務委員並主持文學院院務，但卻在1947年失蹤。布條上形容他為「身懷中西哲學修養及基督教人文精神的行動者」。展場另有1幅寬達3.5公尺的大年表，可看到近百年歷史回顧。

站在台大文學院人文館大門口，清水模的天花板與2根柱體構成1只畫框，畫框內呈現台大重要的文資建築「洞洞館」，形成新舊建築的對話。（記者楊綿傑攝）

台大文學院副院長徐學庸親自導覽建築。（記者楊綿傑攝）

