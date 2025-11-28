金門縣府通過自治條例 「特定行業」應距校園500公尺以上

議員董森堡催生「金門縣特定行業管理自治條例」。（記者吳正庭攝）

金門縣政府通過「金門縣特定行業管理自治條例」，近日將送縣議會審議，規範「特定行業」應距離校園500公尺以上。縣府產業發展處今天表示，條例公告施行前，會持續執行聯合稽查等機制，杜絕賭博等違法行為。

縣府指出，為防止不肖業者以合法名義掩護非法行為，並避免學生及青少年受賭博等不法活動影響，縣府訂定金門縣特定行業管理自治條例，嚴格規範特定行業與學校間應保持500公尺以上距離，對涉及賭博、毒品等違法行為者，都將依法勒令停業。

是項條例催生者，也是「吹哨者」縣議員董森堡6月會期緊盯議題，獲縣長陳福海口頭承諾在這次會期提出自治條例；縣府27日縣務會議通過「金門縣特定行業管理自治條例」，明定特定行業包括舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、休閒活動場館業及其他休閒服務業。

董森堡說，金門縣特定行業管理自治條例的制定和500公尺距離限制，可以從根本上劃清界線、杜絕爭議。但針對現存已登記且鄰近學校不足500公尺的相關業者，縣府是否有過渡期管理機制或輔導轉型方案？若條例通過，縣府應結合警察局等單位前進學校宣導，提醒學生不要進出不當場所。

縣府產發處長李銘培說，新法實施的過渡期恐怕糾紛是不可避免的，「但我們會勇於面對」，後續的輔導或查緝也都會加強進行。他說，「金門縣特定行業管理自治條例」近日送議會審議，通過後即可發布施行。

