為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金門縣府通過自治條例 「特定行業」應距校園500公尺以上

    2025/11/28 19:53 記者吳正庭／金門報導
    議員董森堡催生「金門縣特定行業管理自治條例」。（記者吳正庭攝）

    議員董森堡催生「金門縣特定行業管理自治條例」。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府通過「金門縣特定行業管理自治條例」，近日將送縣議會審議，規範「特定行業」應距離校園500公尺以上。縣府產業發展處今天表示，條例公告施行前，會持續執行聯合稽查等機制，杜絕賭博等違法行為。

    縣府指出，為防止不肖業者以合法名義掩護非法行為，並避免學生及青少年受賭博等不法活動影響，縣府訂定金門縣特定行業管理自治條例，嚴格規範特定行業與學校間應保持500公尺以上距離，對涉及賭博、毒品等違法行為者，都將依法勒令停業。

    是項條例催生者，也是「吹哨者」縣議員董森堡6月會期緊盯議題，獲縣長陳福海口頭承諾在這次會期提出自治條例；縣府27日縣務會議通過「金門縣特定行業管理自治條例」，明定特定行業包括舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、休閒活動場館業及其他休閒服務業。

    董森堡說，金門縣特定行業管理自治條例的制定和500公尺距離限制，可以從根本上劃清界線、杜絕爭議。但針對現存已登記且鄰近學校不足500公尺的相關業者，縣府是否有過渡期管理機制或輔導轉型方案？若條例通過，縣府應結合警察局等單位前進學校宣導，提醒學生不要進出不當場所。

    縣府產發處長李銘培說，新法實施的過渡期恐怕糾紛是不可避免的，「但我們會勇於面對」，後續的輔導或查緝也都會加強進行。他說，「金門縣特定行業管理自治條例」近日送議會審議，通過後即可發布施行。

    金門縣府產發處長李銘培。（擷自金門縣議會網站）

    金門縣府產發處長李銘培。（擷自金門縣議會網站）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播