    首頁 > 生活

    全國教學卓越獎頒獎 南投2校獲最高榮譽金質獎

    2025/11/28 19:39 記者張協昇／南投報導
    南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐，榮獲校長領導卓越獎。（記者張協昇攝）

    南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐，榮獲校長領導卓越獎。（記者張協昇攝）

    教育部舉辦的全國校長領導卓越獎暨教學卓越獎，今（28日）下午在南投縣文化局演藝廳舉行頒獎典禮，共有40所教學團隊獲教學卓越獎、20位校長榮獲校長領導卓越獎，已退休轉任台中光華高工校長的前國立南投高中校長傅國樑與南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐，均獲校長領導卓越獎，另竹山鎮社寮國中、鯉魚國小，也雙雙獲得最高榮譽的教學卓越金質獎，創南投歷年最好成績。

    校長領導卓越獎暨教學卓越獎，被譽為「教育界的奧斯卡獎」，獲得校長領導卓越獎的竹山鎮秀林國小校長楊清豐，推動生活美學教育及結合在地文化成立竹樂團，讓原本僅17位學生、校園宛如廢墟的偏鄉小校，蛻變成特色小學，在少子化年代，學生逆勢成長至75人，楊清豐說，教育是一種生命影響生命的志業，教育之道無他，唯愛與榜樣！

    同樣獲得校長領導卓越獎的前國立南投高中校長傅國樑，今年才剛以卓越的教育績效與奉獻精神榮獲「師鐸獎」，他任內積極推動多元適性教育，以「努力不是要超越別人，而是要成為更好自己」的核心思想，輔導學生朝多元智慧與性向發展長才。

    另獲得教學卓越金質獎的竹山鎮鯉魚國小透過GATE方案課程拓展國際視野、體驗走讀人文、創新科技應用、涵養生態素養；竹山鎮社寮國中則帶領學生學習走入真實，讓世界融入課程，鼓勵學生勇於跨越學科領域界限，探索未知並解決真實問題，點亮無限可能。

    前國立南投高中校長傅國樑，榮獲校長領導卓越獎。（記者張協昇攝）

    前國立南投高中校長傅國樑，榮獲校長領導卓越獎。（記者張協昇攝）

    南投縣竹山鎮鯉魚國小，榮獲教學卓越金質獎。（南投縣政府提供）

    南投縣竹山鎮鯉魚國小，榮獲教學卓越金質獎。（南投縣政府提供）

