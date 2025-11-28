明天境外污染物南輸 竹苗以北空品普通、中南部仍亮橘燈

環境部提醒，明（29日）竹苗以北地區境外污染影響趨緩，空品逐漸轉為普通等級；中南部地區則因位於下風處，境外污染物傳輸及累積，空品仍為橘色提醒等級；情境照。（資料照）

受東北季風挾帶境外沙塵及霾害影響，今日全台空氣品質多為橘色提醒等級；環境部在今晚發布新聞稿提醒，由於污染物持續往南傳輸，明（29日）竹苗以北地區境外污染影響趨緩，空品逐漸轉為普通等級，不過，由於中南部地區位於下風處，境外污染物傳輸及累積，空品仍為橘色提醒等級，提醒民眾持續留意最新空品資訊。

環境部表示，昨（27日）傍晚東北季風挾帶沙塵及霾害，影響台灣及離島地區空氣品質，北部空品區PM10及PM2.5小時濃度最大值皆出現在今（28日）上午10時觀音站，分別達234微克／立方公尺及45微克／立方公尺，隨東北季風往南傳輸已影響至中南部地區，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部指出，預估明（29日）境外污染影響逐漸趨緩，竹苗以北地區空氣品質好轉為普通等級；中南部地區因為風速較弱，污染物易累積，空氣品質持續為橘色提醒等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳時期，民眾應盡量減少外出，若要外出也建議配戴口罩，提前做好防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。

