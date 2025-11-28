淡水河水質變好！ 環境部推「透明淡水河平台」盼未來能下水游泳

環境部長彭啓明致詞時表示，法國巴黎塞納河花了非常多經費、時間整治，讓民眾在巴黎奧運在塞納河游泳，希望在中央與地方合作下，「有朝一日要在淡水河游泳」。（記者黃宜靜攝）

蜿蜒流經大台北都會區的淡水河，流域內人口近700萬人，早期因經濟發展污染，成為髒污及惡臭的代名詞，經過多年整治水質逐漸改善；環境部推出「透明淡水河親水共享平台」（網址https://mysites.dtdi.com.tw/OpenTamsuiRiverTest），讓民眾隨時查詢水質情形、生態資訊及適合水上活動等休閒設施。部長彭啓明更說，希望在中央跟地方合作下，「有朝一日要在淡水河游泳」。

環境部今舉辦「透明淡水河河畔論壇」，集結北北基、桃園市及新竹市等5縣市政府、專家、民間團體與在地社群，針對淡水河治理成果與未來規劃，展開討論；彭啓明致詞時表示，法國巴黎塞納河花了非常多經費、時間整治，讓民眾巴黎奧運在塞納河游泳，希望在中央跟地方合作下，「有朝一日要在淡水河游泳」。

請繼續往下閱讀...

環境部次長葉俊宏回憶，民國80年初時，由於還沒興建焚化爐，民眾都會把垃圾丟在河岸邊，大漢溪河床上有一座一座的垃圾山；後來獲得整治經費，開始清除垃圾；同時，也透過削減設施、事業排放管制、垃圾場清除、砂石、養豬場移除等措施，讓淡水河得到改善，「是一棒接一棒，大家一起努力的成果。過去整治目標是不發臭，現在是要讓民眾可以做水上遊憩，讓民眾放心親水！」

環境部水質保護司長王嶽斌表示，近年來在中央與地方努力下，淡水河設置37座截流站、30處現地水淨場與12座污水處理廠，水質逐漸改善，近三年已連續達成「國家環境保護計畫」沒有嚴重污染的目標，RPI（河川污染指數）降到2.1，水質穩定變好，也讓生態回來了，流域出現毛蟹、白甲魚等物種。

王嶽斌表示，淡水河整治長達數十年，淡水河的轉變不僅是水質的改善，更是治理邏輯的轉型，希望民眾可以透過「透明淡水河親水共享平台」更加了解相關資訊，如掌握河川即時監測資料、各項水質數據，生態資訊、休閒場域環教場所，以及污水下水道接管設施等情況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法