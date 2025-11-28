規避垃圾費隨袋徵收！桃園學校竟要學生垃圾帶回家

桃園市推動隨袋徵收垃圾費，專用垃圾袋已出爐，圖為最小的33公升袋。（環保局提供）

桃園市府環保局將從12月開始針對學校、機關、公有市場試辦垃圾費隨袋徵收政策；其中學校部分發放大、中、小專用垃圾袋各100個，部分規模較大學校每個班級1個月只能用大、中、小垃圾袋各2個。還有家長抱怨學校要求學生把垃圾帶回家，此外，由於專用垃圾袋尚未有銷售通路，學校也沒有地方買垃圾袋；環保局則表示，目前是試辦階段，學校專用垃圾袋不夠會給予補足，專用袋銷售通路公布在環保局地圖平台。

學校也抱怨，送來的專用垃圾袋根本不夠用，尤其是學生幾乎都會把早餐帶來學校吃，班級的垃圾袋每天都是滿滿的；有的學校規模較大，一個班級只發兩個專用垃圾袋，有的老師怕麻煩，乾脆叫學生把垃圾帶回家，家長聽了以後大罵本末倒置；另外學校園遊會、運動會垃圾量都很大，開放民眾早、晚運動，都會帶來垃圾，也希望能夠通盤考量。

環保局長顏己喨表示，由於學校從12月開始試辦，因此，第1批垃圾袋送達各學校，第2批預計12月中旬送達；外考量校園落葉量龐大，只要是非工程因素產生的樹枝落葉，都可用可透視垃圾袋包裝後丟垃圾車，但不得夾雜其他非落葉垃圾。

此外，目前全市已有66處專用垃圾袋代售點可供購買，並持續擴增販售據點，代售位置亦已公開於環保局地圖平台，供民眾查詢；目前專用垃圾袋分為120、75、33公升等三種規格，並比照雙北每公升0.36元計費。

桃園市推動隨袋徵收垃圾費，並於市場進行宣導。（環保局提供）

