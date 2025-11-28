為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄市國中童軍大露營 1500師生齊聚中正預校

    2025/11/28 18:30 記者許麗娟／高雄報導
    童軍們搭好帳篷迎接大露營活動。（高雄市教育局提供）

    高雄市2025年度國中童軍教育聯合露營大會今（28）日起一連3天在中正國防幹部預備學校舉行，今年活動主題為「SEL Scout Kaohsiung Lead—心智童軍、高雄領航」，共有144小隊、近1500位師生參與，是近年最多人數參與的一次，亦邀請韓國童軍共襄盛舉。

    今年的國中童軍露營大會由仁武區大灣國中承辦，由20所學校、高雄市童軍會、高雄市女童軍會共同規劃營地事宜及設計活動課程，分別有童軍技能、探索教育、民俗技藝，讓童軍們在3天活動中，學習做中學、玩中學、遊中學、學自立、學技能、學環保等課外教育，提升自我生活應用能力，晚上還有營火活動，由各校團的童軍表演絕活，展現組訓的成果。

    高雄市教育局長吳立森期許，童軍們能夠透過做中學與相互合作，提升生活基本應用能力，關懷社會與自然，拓展人際關係，創建新世代童軍，展現高雄領航精神。

    副局長吳文靜表示，今年國中童軍露營特別邀請來自韓國的童軍夥伴10人共同參與，將在3天露營活動中進行多元互動，期盼透過國際童軍參加，增進國際交流、增廣本市學子見聞，彼此學習與成長。

    童軍們將在3天活動中，學習各式課外教育，提升自我生活應用能力。（高雄市教育局提供）

