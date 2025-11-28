華信航空ATR新機今天到了！ 法國出發沿途飛過埃及、阿布達比、印度、曼谷

華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，台北航空站主任鄭堅中等貴賓共襄盛舉前來祝賀，松山機場也特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。（華信航空提供）

華信航空購買的新飛機ATR72-600抵台！華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，2025年11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，今天（28日）下午16時順利抵達台北松山機場。

華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，松山機場也特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。陳大鈞表示，為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油的永續航空燃料（SAF）。

請繼續往下閱讀...

華信航空表示，將以ATR機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線。這次規劃引進3架新機，為航機汰舊換新，除今日抵達的B-16865新機外，12月及明年初將再引進2架ATR新機。

華信航空表示，此外，為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，華信航空預計再引進第13架ATR新機，規劃明年第二季起投入營運，有效提升整體機隊運能。

B-16865新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少3%燃油消耗、減少二氧化碳排放量。ATR新機裝置全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質。

華信航空新購的ATR飛機，今天飛抵松山機場，並享受水門儀式。（華信航空提供）

華信航空將在12月及明年初再引進2架ATR新機。此外，為增加國內航線運能，華信航空預計再引進第13架ATR新機，規劃明年第二季起投入營運。（華信航空提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法