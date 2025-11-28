台南七股查獲非法犬貓繁殖場 救出31貓、59犬 動保處開罰業主51.5萬

位於台南七股的非法犬貓繁殖場，飼養環境簡易。（動保處提供）

台南市七股區1處民宅被舉發非法經營犬貓繁殖及販賣交易，台南市動保處掌握具體事證後，昨天（27日）會同派出所警員前往稽查，當場扣留31隻貓，今天（28日）再扣留59隻犬，全部沒入後安置市立動物之家開放認養，對於方姓涉案人違法部分，將依動物保護法裁罰51.5萬元，方男則否認繁殖和買賣。

動保人士在七股區發現這處民宅飼養大量犬貓，場址為非法繁殖場，同時有販賣交易行為，動保處接獲檢舉後展開稽查，清點現場共有31隻貓、59隻犬，高達9成以上具有品種，大多數是種公和種母，有布偶貓、俄羅斯藍貓、英國短毛貓、緬因貓、哈士奇犬、臘腸犬、西高地白梗、吉娃娃、黃金獵犬、拉不拉多、貴賓犬、博美犬、馬爾濟斯、邊境牧羊犬、薩摩耶等。其中哈士奇犬就有26隻。

稽查發現多隻犬貓皆未依規定植入晶片、結紮及定期施打狂犬病疫苗，動保處依法沒入安置在南市動物之家，將由公職獸醫評估犬貓生理狀況、晶片植入、絕育手術、基礎疫苗注射及妥適醫療，後續將依法公告開放民眾登記認養，如同一隻有多位民眾認養，將公開抽籤辦理。

動保處說，涉案人未依動物保護法第22條第1項規定取得許可，擅自經營犬貓繁殖及買賣行為，依同法第25條之2規定處新台幣10萬元罰鍰、未依同法第19條植入晶片處新台幣1萬5000元罰鍰、犬貓未結紮且未申報處新台幣25萬元罰鍰、未定期施打狂犬病疫苗處新台幣15萬元罰鍰，合計裁處共新台幣51萬5000元罰鍰，並依動物保護法第25條之2條第2項規定全數沒入供繁殖或買賣之犬貓。

動保處呼籲民眾，勿非法經營繁殖場，未來將跨機關對合法特定寵物業者及可能發生非法繁殖買賣地點提高查核頻度，並積極推動公私協力，以全面查緝非法繁殖場，對違法者依法從嚴究處，以維護動物福利。

台南市動保處帶回非法繁殖、買賣的犬貓。（動保處提供）

