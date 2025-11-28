為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵搶修平溪線鐵道 試辦限定時段地點施放天燈

    2025/11/28 18:56 記者吳亮儀／台北報導
    （資料照）

    台鐵平溪支線因之前豪雨導致部分軌道坍方，須暫時停駛。台鐵公司今天（28日）表示，平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區施放天燈，並公布開放日期、範圍及注意事項。（資料照）

    台鐵平溪支線因之前豪雨導致部分軌道坍方，須暫時停駛。台鐵公司今天（28日）表示，平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區施放天燈，並公布開放日期、範圍及注意事項。

    第一、開放日期自11月29日起至2026年1月4日止，每週六、日及明年1月1日、2日元旦假期。

    第二、開放時段為開放日期的每天上午8時到下午8時止。

    第三、開放範圍從十分K6+160~K6+260（約十分街67號前~十分街113號前）、平溪K11+200~K11+230（中華街14-1號~中華街28號）及菁桐K12+850~K12+980（菁桐天燈館後方~菁桐街113號）。

    四、注意事項

    （一）台鐵公司為搶修工程必要及安全因素考量下，得現場暫停天燈施放，並在考量因素解除後恢復。
    （二）未開放時間範圍仍須依鐵路法辦理。
    （三）其餘施放天燈注意事項，須依照新北市政府天燈施放區域告示辦理。
    （四）台鐵公司緊急通報電話1933。

