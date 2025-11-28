梧棲案場非洲豬瘟確定未擴散 中央應變中心：拚重返非疫區

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，台中梧棲案場已確定成功阻絕任何傳播風險，防疫策略將調整，並為重返非疫區做準備。（資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，我國採全面圍堵策略，目前疫情僅限單一案場，非洲豬瘟中央災害應變中心今（28日）宣布，經專家會議認定，已成功阻絕該場傳播風險，自2026年元旦起，防疫策略轉為精準加強監測，化製場回歸常態抽樣機制，但仍增加年度採樣頭數。

我國爆發首例非洲豬瘟疫情後，中央採取全國毛豬禁運禁宰15天、禁廚餘養豬等措施防堵，隨疫情僅限單一案場，毛豬恢復拍賣已進入第三週，仍持續禁廚餘，應變中心研議擬允用事業廚餘養豬，但續禁家戶廚餘。

請繼續往下閱讀...

應變中心今召開第52次會議，認為疫情爆發迄今，防疫團隊透過大規模回溯與擴大監測，並調整化製場異常死亡監測數值，全面採檢化製場斃死豬，截至27日超過1萬1000件檢測都是陰性，梧棲案場環境採檢也呈現陰性，認為從科學證據顯示病毒沒有擴散，該案例已告一段落。

應變中心表示，非洲豬瘟的潛伏期為15天，梧棲案場疫情爆發迄今已連續超過37天都沒有新增案例，超過潛伏期的2倍，經專家會議共識，為確保行政量能，防疫策略將從「全面擴大監測」轉為「精準加強監測」，但仍會量能升級，朝向非疫區目標前進。

應變中心說，化製場監測將回歸常態抽樣機制，但會大幅增加年度採樣頭數，以增加偵測廣度，如採樣頭數翻倍；也會調整化製異常通報的敏感度與採樣機制，如依各養豬場規模，在一定天數內異常死亡頭數累積到設定值後，就會採樣，以確保未來可能發生任何重大疫病的防疫量能。相關數據也會提供我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請恢復非疫國資格。

因應梧棲案場的紀錄簿一片空白，難以掌握人員出入情況，應變中心指出，為加強牧場生物安全網，防檢署已規劃人員進入養豬場的QR code實名機制，提供養豬戶張貼在牧場入口，該機制將採鼓勵方式，也會請養豬協會協助推廣。

