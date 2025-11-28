為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梧棲案場非洲豬瘟確定未擴散 中央應變中心：拚重返非疫區

    2025/11/28 18:34 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心表示，台中梧棲案場已確定成功阻絕任何傳播風險，防疫策略將調整，並為重返非疫區做準備。（資料照）

    非洲豬瘟中央災害應變中心表示，台中梧棲案場已確定成功阻絕任何傳播風險，防疫策略將調整，並為重返非疫區做準備。（資料照）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，我國採全面圍堵策略，目前疫情僅限單一案場，非洲豬瘟中央災害應變中心今（28日）宣布，經專家會議認定，已成功阻絕該場傳播風險，自2026年元旦起，防疫策略轉為精準加強監測，化製場回歸常態抽樣機制，但仍增加年度採樣頭數。

    我國爆發首例非洲豬瘟疫情後，中央採取全國毛豬禁運禁宰15天、禁廚餘養豬等措施防堵，隨疫情僅限單一案場，毛豬恢復拍賣已進入第三週，仍持續禁廚餘，應變中心研議擬允用事業廚餘養豬，但續禁家戶廚餘。

    應變中心今召開第52次會議，認為疫情爆發迄今，防疫團隊透過大規模回溯與擴大監測，並調整化製場異常死亡監測數值，全面採檢化製場斃死豬，截至27日超過1萬1000件檢測都是陰性，梧棲案場環境採檢也呈現陰性，認為從科學證據顯示病毒沒有擴散，該案例已告一段落。

    應變中心表示，非洲豬瘟的潛伏期為15天，梧棲案場疫情爆發迄今已連續超過37天都沒有新增案例，超過潛伏期的2倍，經專家會議共識，為確保行政量能，防疫策略將從「全面擴大監測」轉為「精準加強監測」，但仍會量能升級，朝向非疫區目標前進。

    應變中心說，化製場監測將回歸常態抽樣機制，但會大幅增加年度採樣頭數，以增加偵測廣度，如採樣頭數翻倍；也會調整化製異常通報的敏感度與採樣機制，如依各養豬場規模，在一定天數內異常死亡頭數累積到設定值後，就會採樣，以確保未來可能發生任何重大疫病的防疫量能。相關數據也會提供我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請恢復非疫國資格。

    因應梧棲案場的紀錄簿一片空白，難以掌握人員出入情況，應變中心指出，為加強牧場生物安全網，防檢署已規劃人員進入養豬場的QR code實名機制，提供養豬戶張貼在牧場入口，該機制將採鼓勵方式，也會請養豬協會協助推廣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播