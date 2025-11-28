東北季風遲到！明起回暖 下週二桃園以北轉雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

下一波東北季風延遲報到！中央氣象署預報，原本預計在下週一（1日）增強的東北季風，延後到下週二白天才到，屆時桃園以北地區轉雨，氣溫也會下降到最低15度。但在東北季風增強前，仍可享受週六到下週一的好天氣。

氣象署預報員賴欣國說，明天東北季風就減弱了，雖然清晨仍很涼，但白天氣氣溫逐漸回溫，東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，各地晴到多雲的好天氣，僅恆春半島有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

「週日、下週一中層水氣略微增多，中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨」，賴欣國說，但各地溫度相當暖，西半部普遍可達26度到29度，東半部25度到26度；低溫部分，中部以北15度到17度，南部19度，早晚溫差有點大。

賴欣國指出，下週二（2日）白天起另一波東北季風增強，一路影響到下週四，這段期間桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨。

賴欣國說，下波東北季風影響期間，溫度是漸進式下降，不會一下子掉到很低溫，下週二起，北部、東北部白天約19度到21度、低溫約17度；週三低溫剩下16度、週四剩下15度。中南部白天仍可達26度到28度，低溫約17度到19度。下週五（5日）東北季風減弱，逐漸回溫。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來兩週以東北季風影響的天氣型態為主，迎風面的北部及東半部有短暫雨，其它地區大致為多雲到晴。而未來第1週期中起東北季風有增強的趨勢，迎風面地區溫度下降。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法