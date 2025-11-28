為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    PO文「標註」朋友竟被告 律師：恐觸個資法

    2025/11/28 21:30 即時新聞／綜合報導
    未經他人同意擅自標註對方的帳號，可能會因此侵犯對方的個人隱私，恐觸犯《個資法》。示意圖。（路透）

    在社群平台暢行的時代，限時動態的「標註」功能已成為許多人記錄日常生活的主要首選，大家常會於聚會合照時順手發文並標記對方。但近日有節目指出，如未經對方同意，就算是無心之舉，也恐怕會讓自己官司纏身。

    公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》近期於節目中提出「拍限時動態標註朋友的帳號，若對方沒同意可能觸法」進行討論。現場解答的律師熊大解釋，在這個資訊爆炸的社會，每個人對於自己的個資皆有《資訊控制自主權》，包括個人的社交帳號資料、行蹤、身分連結等皆屬於範疇內。

    他接著舉例，曾有發生過一起類似案例就是，有位民眾因與友人合照後，友人在上傳合照時未經本人同意，就標註了他的帳號名稱，害對方的行蹤與近況被仇家發現並找上門，差點引發殺身之禍。事後該名民眾憤而依個資法提告友人，最終結果判決成立。律師也藉此提醒並建議大家，在按下標註前，最好先再次詢問對方是否同意，以免造成不必要的麻煩。

    此議題迅速在社群平台Thread上引發熱議，令許多網友感到震驚的同時，也有人立即在留言區標註朋友惡作劇，「拜託不要告我」、「可以標你嗎」、「快告我，你就是我的法律」、「我還在等權志龍告我」

