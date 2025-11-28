為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    PO帥照湧留言「台灣人將抵達戰場」！韓阿兵哥看翻譯嚇到差點刪文

    2025/11/28 18:55 即時新聞／綜合報導
    南韓士兵被台灣人嚇到。（取自Threads）

    南韓士兵被台灣人嚇到。（取自Threads）

    台灣是全世界最愛滑「Threads」的國家，過去曾多次發生國外網友發文，慘被台灣人「攻佔」的趣聞。一名外貌英俊的南韓士兵近日在Threads上發布照片，結果吸引大量台灣網友瀏覽，有不少人用台灣流行用語「台灣人將抵達戰場」留言，疑似翻譯有誤，讓這名韓國士兵誤會，用中文直呼「如果有什麼社會問題，我會刪除帖子，請告訴我」笑翻台灣網友。

    一名南韓士兵近日在Threads上PO出自己坐在車裡的自拍照，結果因為相貌英俊，吸引大量台灣網友瀏覽，有台灣網友用台灣熱門流行語表示「台灣人將抵達戰場」（意指：台灣人即將湧入留言區）。

    結果疑似翻譯有問題，加上有超過破百萬次的大量瀏覽，讓這名南韓士兵相當緊張，他疑似通過翻譯工具，先以簡體中文詢問：「這個帖子裡有台灣人的問題嗎？」接著又說：「因為反響熱烈，發帖人本人很驚訝。如果有社會問題，我會刪除帖子，請告訴我。」

    有網友透過翻譯，將「台灣人將抵達戰場」一句話翻成韓文，並將產生的結果再度翻回中文後，竟發現翻譯顯示「台灣軍隊要進駐戰場了」，忍不住笑稱：「難怪他會這麼緊張！」

    也有不少網友看到他受驚，連忙向他解釋這句話的意思，並表示：「不要害怕 只是台灣人覺得你帥而已」、「有問題的是我們台灣人」、「只是一群看到小鮮肉瘋掉的台灣人」、「純粹是你長在台灣人審美上而已」；不少網友笑稱：「太好笑了，台灣人因翻譯問題嚇到韓國小鮮肉，殊不知純粹是因為太好看。」

    在 Threads 查看

