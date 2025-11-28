楊寶寶教育基金會捐贈內垵國小木球隊隊服 協助西嶼小校整隊出賽

楊寶寶基金會致贈內垵國小木球隊，穿著新制服。（楊寶寶教育基金會提供）

財團法人楊寶寶教育基金會今（28）日到澎湖縣西嶼鄉內垵國小，捐贈木球隊專屬隊服30套，包括綿質運動外套與吸濕排汗T恤，由校長陳穎榛代表接受。基金會說，針對學校裝備不足與冬季練球保暖困難的需求，經實地了解後決定予以支持，協助補足基礎物資，讓孩子能以完整隊容參賽。

內垵國小木球隊2023年創隊，今年參加4場正式賽事屢獲佳績，在「澎湖縣中小學木球錦標賽」奪得男子團體組冠軍、「縣首長盃木球錦標賽」奪得男子雙人組冠軍，在「湖西鄉首長盃」拿下女子個人組冠軍。也在其他團體與個人組多次獲得亞軍、季軍與殿軍，展現穩定實力與團隊默契。

基金會執行長李家萱說，這支球隊雖來自資源較為有限的小校，卻靠穩定訓練與投入，短時間內拿下3項冠軍，證明只要環境條件許可，孩子的表現不輸人。我們希望透過此次隊服捐贈，支持他們以整齊、專業的姿態出賽，強化團隊識別感與榮譽感。

校長陳穎榛說，球隊成立以來，學生與教練投入深、成效明確，但過去因經費有限，一直未能配置正式隊服，孩子們出賽常以校服應付，冬天練球也難以禦寒。「這次獲得基金會協助，讓孩子首次穿上專屬球隊裝備，無論是心理還是士氣都是大大提升。我們由衷感謝楊寶寶教育基金會的實際行動，也特別向楊寶霖董事長表達敬意與感謝。」內垵國小木球隊即將於12月5日至7日前往台中北屯木球場，參加「全國小學生暨中小學教師木球錦標賽」。

楊寶寶教育基金會執行長李家萱代表提供內垵國小木球隊制服。（楊寶寶教育基金會提供）

