綠燈倒數快閃過斑馬線「秒被開罰」 網友崩潰：完全不知道

一名網友在綠燈倒數時過馬路，被罰款500元；示意圖。（資料照）

許多民眾以為行人只要在綠燈期間走上斑馬線就可以，沒想到其中卻隱藏著容易觸法的細節。一名民眾日前分享自己倒數幾秒過馬路遭警方開單的經驗，表示在綠燈倒數時過斑馬線竟算違規，最後收到500元罰單，讓他相當錯愕。

網友在爆料公社上發文表示，當時他看到號誌仍為綠燈，便在斑馬線倒數剩下數秒時快速通行，沒想到走到一半號誌轉紅，警方隨即開罰，認定其在紅燈時穿越馬路，屬於違規行為。

該名網友也表示，當下被開罰500元，讓他氣得直呼花錢買教訓。但他補充，事後查看相關規定才知道，行人在小綠人號誌開始快速閃爍、進入倒數約十秒時，即不得再進入斑馬線，以免在路中央遭遇號誌變燈造成安全風險。

對此，網友表示，「我還真不知道綠燈倒數也不能走」、「行人不用考試，一般除非做足相關宣導，誰會知道這些細則」、「走個路也那麼麻煩！爛規則」。不過，也有網友表示，「只罰500塊行人根本不痛不癢，行人闖紅燈應該也要加重罰款」、「可以罰6000嗎？很多行人真的很白目」。

