例行健檢「圓圓」老了！台北動物園：正式邁入高齡觀察期

在經過例行健檢後，台北市立動物園表示，「圓圓」已正式邁入高齡觀察期。（台北動物園提供）

台北市立動物園今（28日）為大貓熊「圓圓」安排例行全身健康檢查，整體檢查過程順利，心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常穩定；不過，本次健檢也觀察到有身體部分機能開始出現明顯老化跡象，顯示大貓熊「圓圓」已正式邁入高齡觀察期。

台北動物園表示，今由園方獸醫團隊邀請台灣大學獸醫專業學院、台灣大學醫學院台大醫院麻醉部、台灣大學牙醫專業學院/臺大醫院牙科部牙髓病科、口腔顎面外科及牙周病科、台灣大學動物科學技術學系、農業部畜產試驗所等大學專家合作執行，順利完成高規格健檢套餐。

本次項目包括全身X光、電腦斷層掃描、血液與生化分析、牙科、眼科及心腹超音波等。結果顯示「圓圓」目前主要器官功能良好，心臟與腹腔器官功能基本正常，胃與食道內視鏡亦未見異常。

隨著年紀增長，「圓圓」在眼科、腎臟與脊椎等部位呈現高齡動物常見的生理變化，不過都在可管理的範圍內。「圓圓」2023年即發現腰椎骨刺，隨著年齡增長，脊椎退化的變化更為明顯。園方透過持續的雷射護理與保養藥物給予相關照護，目前「圓圓」活動力仍良好，未出現明顯疼痛或異常跡象。

園方說，部分檢查項目也顯示血壓略有上升趨勢，尿液蛋白質指標較以往略高，這些變化多屬高齡大貓熊自然且可管理的生理現象，沒有急迫性的健康危機，但意味著「圓圓」需要更細緻、貼心的高齡長照。牙科方面，「圓圓」原本牙口就較弱，在保育員長期細心日常照護下維持穩定，今日完成必要清潔，將持續追蹤。

針對本次健檢結果，動物園已啟動更完整的高齡照護模式，調整照護方式以符合「圓圓」進入老年期的需求，將提高血壓與腎臟功能的監測頻率，並調整飲食配方，包括竹葉比例與優化主食營養組成，以協助維持健康體況；同時，也會持續進行牙科追蹤，並在生活環境與行為豐富化上進行優化，使「圓圓」的活動更舒適，減輕脊椎退化帶來的潛在負擔。

