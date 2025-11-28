台中GO公車動態掛點 整日查不到公車動態

台中GO公車動態整日掛點，民眾整日查不到公車態度跳腳。（記者張軒哲攝）

下班放學時間到，台中市有民眾發現「台中GO」的台中公車即時動態資訊掛點，公車動態查不到，不清楚是否會發車，等公車陷入焦慮，台中市交通局指出，上午約9點起公車動態系統異常，因公車動態伺服器中心是租用中華電信機房，因中華電信機房電力中斷導致系統異常，系統廠商搶修，相關功能陸續恢復中，但公車發車不受影響。

台中市有民眾反映「台中GO」的台中公車即時動態資訊掛點，公車動態全查不到，查不到公車開到哪，更不清楚公車是否發車，讓人陷入等車焦慮中，也有民眾到公車站候車，只看到電子訊看板顯示公車即時動態資訊異常的字樣，無法得知公車還有多久到站，抱怨不便。

台中市交通局長葉昭甫指出，因台中市的公車動態系統是租用中華電信機房，因中華電信機房電力中斷導致異常，民間相關公車查詢系統也是使用交通局資料，所以連民間系統也查不到公車動態，已緊急向中華電信了解原因，系統商緊急搶修中。

但葉昭甫強調，雖受中華電信機房影響公車即時動態查詢，但實際各公車路線發車均正常，未受影響，只是民眾無法查知公車動態，後續會再向系統商了解相關故障原因。

