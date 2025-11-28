外送訂單備註竟踩雷！ 作家不解遭轉單 網友揭可能原因

訂外送備註「可以自行加購提袋會補差額」，卻惹外送員不滿要求轉單，網友揭可能原因；示意圖。（資料照）

到底要怎麼寫外送員才滿意？近日，作家謝知橋在臉書分享，他透過UberEats平台訂餐，外送員卻傳訊息告訴他對「備註內容」感受很差，要求轉單。對此，謝知橋疑惑向網友詢問，「有哪裡可以調整的嗎？」，貼文一出，引來眾多網友討論。

謝知橋昨日於個人臉書發文表示，稍早一名外送員因不滿自己的「備註內容」要求轉單，讓他感到困惑究竟做錯了甚麼，轉而向網友求助。謝知橋附上他的訂單畫面，只見備註欄上寫道「請放置於21號2樓門口，若需要購物袋可以直接購買，再傳訊息跟我說我會補價差給您，外送辛苦了，非常感謝」。看似沒什麼問題，卻意外被外送員要求轉單。

對此，網友回應解惑。網友表示「有些外送員很在意時間和麻煩，買購物袋又要等店員包裝又要另付零錢，然後沒有額外的小費。」、「我猜是購物袋的部分。請幫我購買＝我請求協助，可以直接購買＝我允許你這麼做」、「可能你說辛苦了，有人認為這是上對下的說法」，也有網友幽默表示「棄單和戀愛一樣，不需要理由」。

事後，謝知橋也補充，有外送員大哥向他表示，UberEats看到備註代表已經取餐，理論上是不能轉單給別人的。所以有兩種可能，一種是他以前送過我這邊，那時候備註就讓他覺得感受不好，這次剛好又接到才跟我說，其實他這次是還沒看到備註的。另一個可能是他根本沒看到備註，單純因為別的原因不想送我這單，只是隨便寫個理由。

